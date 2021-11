Tratamento com anticorpos oferece 83% de proteção contra a Covid-19

A AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira, 18, que sua injeção de anticorpos monoclonais — desenvolvidos em laboratório — proporciona 83% de proteção contra a Covid-19 durante seis meses. Criado para pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença e que não respondem bem às vacinas, esse tratamento já é utilizado no tratamento de câncer e de doenças autoimunes.

A farmacêutica também apresentou uma pesquisa – ainda não revisada por pares – que mostra que uma maior concentração de AZD7442 reduziu o risco de agravamento da doença em 88% quando administrada dentro de três dias após os primeiros sintomas de pacientes com Covid-19 leve a moderada. O medicamento é administrado de uma só vez, com duas doses sequenciais no braço.

“Esses novos dados se somam ao crescente corpo de evidências que apoiam o potencial do AZD7442. Estamos avançando com os processos regulatórios em todo o mundo e esperamos fornecer uma nova opção importante contra o Sars-CoV-2 o mais rápido possível”, disse Mene Pangalos, vice-presidente executivo da AstraZeneca, em nota. Dados divulgados em agosto deste ano sobre o estudo de longo prazo e em estágio avançado do grupo, intitulado Provent, apontavam que essa terapia chamada AZD7442 ou Evusheld traz uma proteção de 77% contra doenças sintomáticas após três meses da aplicação.

Investigador principal do estudo, o professor de Medicina Intensiva da University College London Hugh Montegomery destacou, em coletiva na manhã desta quinta-feira, que parte expressiva dos participantes da pesquisa tinha comorbidades e o tratamento se mostrou bem tolerado e seguro.

“Mais de 75% dos participantes tinham comorbidades, logo, tinham mais risco. É um tratamento potencial para pacientes em quimioterapia, com câncer no sangue, doença crônica renal, imunossuprimidos e transplantados. Cerca de 2% da população global tem risco aumentando de ter uma resposta inadequada à vacina.”

Em outubro, a AstraZeneca pediu aprovação para o medicamento junto a autoridades de saúde norte-americanas e europeias. Os anticorpos monoclonais da Regeneron, Lilly e GSK-Vir foram aprovados pela Food And Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para o tratamento de pacientes Covid-19 não hospitalizados.