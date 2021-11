Transmissão de doenças no trabalho deve ser mapeada em futuras pandemias

Um dos primeiros movimentos de empresas de várias partes do mundo ao se deparar com a pandemia de Covid-19 foi o de criar uma operação que deixasse os funcionários trabalhando em casa. Para os que permaneceram em trabalho presencial, foram adotadas medidas de distanciamento social, uso de máscara e reforço nas recomendações para higiene das mãos. Mas cientistas e epidemiologistas avaliam que novas estratégias devem ser adotadas em futuras pandemias e a principal delas é o mapeamento do impacto das transmissões de doenças no ambiente de trabalho.

Essa medida não foi feita em larga escala em companhias ao redor do mundo nos primeiros meses de disseminação do novo coronavírus, embora já fosse possível compreender que a circulação de trabalhadores teria influência no aumento de casos da doença. O tema foi debatido em artigo do cientista Peter Smith, da Universidade de Toronto, Andrew Curran, professor honorário da Universidade de Manchester, e Letitia Davis, epidemiologista da Escola de Saúde Pública T.H. de Harvard.

O trio notou que os dados de transmissão do vírus em trabalhadores se concentrou nas infecções em profissionais da área de saúde, principalmente pela preocupação com os pacientes. No entanto, a circulação do vírus em pessoas de outras profissões não tem dados robustos e isso impacta no estabelecimento de ações para reduzir casos de doenças que podem ser transmitidas de pessoa a pessoa.

Para eles, um conjunto estratégias, que têm como base o cruzamento de dados, já ajudaria a solucionar a questão caso a população mundial volte a se deparar com uma doença como a Covid-19.

Os pesquisadores sugerem, em primeiro lugar, que informações sobre a vida profissional deveriam ser coletadas em hospitais e programas de vigilância de doenças infecciosas quando um paciente for fazer uma avaliação ou um tratamento.

“Durante a pandemia de Covid-19, isso deveria ter sido estendido para saber se eles estavam em seus locais de trabalho durante o período em que foram infectados, se o local de trabalho estava fechado ou eles estavam trabalhando em casa. Esses dados ajudariam a avaliar a eficácia dessas medidas de proteção.”

Outro cruzamento seria entre a exposição no trabalho e as demais condições de risco que podem levar à infecção, como o tipo de meio de transporte utilizado, o local onde mora e o tipo de moradia. Eles dizem que fatores como interação com o público, uso de máscara e ventilação também devem ser considerados.

Por fim, a integração entre órgão de saúde pública e de saúde ocupacional, algo que pode ser considerado um legado da pandemia, deve ser mantida.

“A pandemia Covid-19 destacou a importância do trabalho sobre resultados de saúde. Sem melhores dados de trabalho sobre as pessoas com teste positivo, continuamos no escuro sobre onde e como direcionar as medidas de prevenção para uma rota de transmissão potencialmente importante”, concluem.