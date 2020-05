Total de contaminados pela Covid-19 passa de 4 milhões

Neste sábado, 9, o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou os 4 milhões, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O número de mortos chegou a 279.303. Os recuperados são 1.370.375. Os dados indicam que, apenas nos últimos 12 dias, cerca de 1 milhão de pessoas foram infectadas e mais de 70.000 morreram por causa da doença.

Os Estados Unidos estão em primeiro lugar na lista tanto em número de casos quanto em óbitos registrados. São 1.309.168 pessoas contaminadas, quase seis vezes o total registrado pela Espanha, o segundo colocado, com 223.578 casos neste sábado, 9. São 78.794 mortes por Covid-19 no país, 2,4 vezes o total de óbitos do Reino Unido, que é o segundo colocado com 31.662 mortos pela doença.

O Brasil chegou ao 6º lugar no ranking de óbitos e 8º lugar na lista de casos confirmados neste sábado. Segundo dados da Johns Hopkins, há 156.061 brasileiros enfermos e 10.656 mortos. É um aumento de 146% no número de casos e de 148% no número de óbitos em apenas doze dias. Em 27 de abril, quando o mundo superou a barreira de 3 milhões de pessoas infectadas por coronavírus, o Brasil tinha 63.328 doentes e 4.298 mortos por Covid-19, segundo os dados da Johns Hopkins e ocupava a 11ª posição, atrás da China.

Atualmente, o Brasil fica atrás apenas de EUA, Espanha, Itália, Reino Unido, Rússia, França e Alemanha na quantidade de casos confirmados e atrás de EUA, Reino Unido, Itália, Espanha e França em número de mortes.