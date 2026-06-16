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Saúde

Testosterona injetável recebe aval para incorporação no SUS; entenda indicação

Comissão também aprovou incorporação de adesivo para adolescentes com condição que afeta produção de hormônio feminino

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 20h41 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h30
TESTOSTERONA: as descobertas da pesquisa ajudam a explicar não apenas o impacto da terapia hormonal, mas também os padrões imunológicos observados em homens cisgêneros
TESTOSTERONA: as descobertas da pesquisa ajudam a explicar não apenas o impacto da terapia hormonal, mas também os padrões imunológicos observados em homens cisgêneros (Wolfilser/AdobeStock/Reprodução)
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Testosterona injetável recebe aval para incorporação no SUS; entenda indicação Priorize VEJA no Google

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) deu aval para a incorporação dos hormônios testosterona e estradiol para pacientes que apresentam hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico (HHO), condição que afeta a produção hormonal nesta terça-feira, 16. Os tratamentos devem ser ofertados pelo SUS em um prazo de 180 dias.

Para homens que vivem com a condição, foi liberado o uso na rede pública de opções injetáveis de undecilato de testosterona, cipionato de testosterona e a combinação de quatro ésteres de testosterona (propionato de testosterona, empropionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato de testosterona). Esta última composição será também indicada para adolescentes do sexo masculino para indução da puberdade.

Em relatório, o órgão explicou que a terapia de reposição hormonal com testosterona em pacientes com sintomas “tem como objetivo promover características sexuais secundárias, melhorar a função sexual, a massa muscular, a densidade óssea e o bem-estar emocional, além de induzir a puberdade em meninos que não a desenvolvem naturalmente”.

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No caso do estradiol, foi aprovado um adesivo para ser colocado na pele de adolescentes do sexo feminino também para indução da puberdade. A Conitec informou que as evidências clínicas sobre o uso de adesivos é limitada, mas “observam-se benefícios psicossociais relevantes associados à terapia hormonal em adolescentes do sexo feminino com HHO”.

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As evidências científicas comprovaram a eficácia e os estudos sobre o impacto orçamentário em relação aos benefícios deram suporte para a decisão.

Segundo a Conitec, a avaliação para incorporação foi feita a partir de uma solicitação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde.

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Vale destacar que o uso de testosterona e demais hormônios deve ser feito apenas por pessoas que têm recomendação médica e estão fazendo um tratamento. Fora desse cenário, principalmente para fins estéticos, a substância pode trazer graves riscos à saúde, como elevação do risco de infarto e AVC, aumento do músculo cardíaco, danos ao fígado e dependência psicológica.

O que é hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico

O hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico é um quadro que se caracteriza, geralmente, por falhas em uma glândula localizada no cérebro, a hipófise, que é responsável pela produção de hormônios. Isso leva à desregulação do estímulo para que o corpo produza os hormônios sexuais e das células reprodutivas, os gametas — espermatozoides para homens e óvulos para mulheres —.

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Uma estimativa apresentada pela comissão indica que o Brasil pode ter 87 mil casos da condição e 7,4 mil novos casos por ano, mas o número pode estar subestimado.

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