Testes com resultado positivo para Covid-19 têm alta de 163% em maio

Um novo balanço do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) divulgado nesta sexta-feira, 3, mostrou que o número de testes com resultado positivo para o SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, teve um crescimento de 163% no mês de maio. De acordo com o levantamento, realizado com dados dos laboratórios privados Dasa, DB Molecular e HLGyn, a positividade passou de 13% para 34,3%.

Os dados apontam que, no mês passado, houve aumento no índice de resultados positivos para o vírus em todas as faixas etárias. Entre as crianças, o grupo de 0 a 4 anos registrou um aumento de 5% para 10% na positividade, enquanto na faixa de 5 a 9 anos passou de 12% para 22%.

“Até a semana de 28 de maio, todos os grupos etários entre 10 e 80 anos tiveram positividade superior a 30%, chegando a 43% entre as pessoas de 50 a 59 anos”, informou, em nota, o instituto, relembrando que o Ministério da Saúde liberou o segundo reforço contra a Covid-19, a quarta dose, para o público a partir de 50 anos nesta quinta-feira, 2. A medida começa a valer a partir da próxima semana.

Além do SARS-CoV-2, o balanço verificou a circulação de outros vírus respiratórios, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), relacionado com a bronquiolite, e Influenza A e B. Até 28 de maio, 98,1% dos resultados positivos apontaram o novo coronavírus, 1,5%, VSR e 0,4%, Influenza A.

“Entre os resultados positivos de exames para vírus respiratórios feitos em crianças de 0 a 4 anos, 37,7% identificam o Vírus Sincicial Respiratório e 60,7%, o SARS-CoV-2. Quando são observadas crianças de 5 a 9 anos, há uma inversão: 1,29% são resultados positivos para VSR e 96,8% para SARS-CoV-2”, informa a análise do ITpS.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

Continua após a publicidade