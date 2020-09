Teste da vacina de Oxford já passou por outra suspensão, diz Reino Unido

A notícia publicada na noite da última terça-feira, 8, de que os testes com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório Astrazeneca teriam sido pausados pegou muitos de surpresa. Não se trata, no entanto, da primeira vez que os estudos têm uma interrupção em seu desenvolvimento.

Foi o que disse o secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, em entrevista à rede Sky News. Hancock também afirmou que a situação não é obrigatoriamente um grande problema para o desenvolvimento da vacina. “Na verdade, não é a primeira vez que isso acontece com a vacina de Oxford”, disse o secretário. “Não necessariamente (é um retrocesso). Depende do que eles descobrirão ao investigarem (mais o caso)”.

Segundo ele, “houve uma pausa no início do verão e isso foi resolvido sem problemas.”. A atual pausa está relacionada a uma doença detectada em um dos participantes, o que requer investigação.

Com a decisão, o Brasil também paralisou os testes que ocorrem em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. Os estudos coordenados pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com participação do Instituto D’Or de Pesquisa e ensino estão em estágio avançado, com parte do grupo já recebendo a segunda dose do imunizante