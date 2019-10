Tereza Scardua, nome que virou marca na harmonização facial no país

Antes mesmo da popularização do termo Harmonização Facial se propagar entre o público brasileiro, ela já estudava novas técnicas de preenchimento e alcançava uma legião de discípulos. O nome da ortodontista capixaba Maria Tereza Mariano Scardua é sinônimo de inovação e conhecimento entre os profissionais que atuam no setor. Na capital paulista, o instituto que leva seu nome recebe mensalmente cerca de 150 profissionais – dentistas, farmacêuticas, dermatologistas e biomédicas – de várias regiões brasileiras e de países da América do Sul. Eventos e congressos, nacionais e internacionais, que abordam a área ganham peso maior quando o nome de Tereza Scardua é incluído entre os palestrantes.

Tereza é formada em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mestre em Disfunção Temporo Mandibular (DTM) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), pós graduada em Saúde Baseada em Evidências Científicas pelo Hospital Sírio Libanês, mestre em Ortodontia pela Universidade de São Paulo (USP) em Bauru e coordenou um dos primeiros cursos de pós-graduação em Harmonização Orofacial do País.

Foi justamente na capital capixaba, onde se formou, que Tereza deu os primeiros passos em direção à Harmonização Facial. Já reconhecida na sociedade do Espírito Santo por sua atuação na área de Odontologia, ela se deparou com vários estudos científicos internacionais abordando os procedimentos da área que estavam avançando em todo o mundo. No País, Tereza iniciou o desenvolvimento de uma série de técnicas próprias incluindo preenchimento de lábios, maçã do rosto, protocolos de saúde e rejuvenescimento e mais recentemente, há 03 anos, com uso de bioestimuladores.

Com a disseminação de suas técnicas entre profissionais, Vitória ficou pequena para Tereza. Desde 2018, ela transferiu suas atividades para a capital paulista, onde se divide no acompanhamento dos novos alunos e em constantes viagens pelo País para palestras em eventos de Harmonização Facial.

Seus cursos, com vagas limitadas, são considerados como referência no mercado e disputadíssimos, com a agenda totalmente lotada até 2020.

Mesmo com o sucesso profissional, a odontologista não descansa. No instituto ou na agenda atribulada de viagens, não desgruda os olhos de novos avanços da Harmonização Facial, sempre embasada em pesquisas cientificamente comprovadas.

Com posição considerada austera, Tereza tem um olhar diferente em relação à Harmonização Facial. Ela não vê a especialidade apenas como modinha ou simples status profissional para atender os desejos dos pacientes. Sua visão vai mais além e está voltada principalmente para a saúde da pele e correções de imperfeições, muitas vezes, genéticas.

“O repasse do conhecimento aos alunos sempre é movido pela disseminação de técnicas que possam auxiliar a saúde do indivíduo, com todas a segurança e precauções necessárias, proporcionando um resultado sutil e eficiente. A questão estética é consequência destes cuidados. Por isso, não atuo no que se convencionou chamar de modinha em Harmonização Facial. O trabalho é sério e respaldado sempre em evidências científicas”, fala Tereza.

Serviço:

O que: Harmonização Facial

Quem: Tereza Scardua

Onde:

Facebook.com/TerezaScardua

Instagram.com/TerezaScardua