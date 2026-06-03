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Um urologista brasileiro desenvolveu uma técnica cirúrgica inovadora, Dart-Vag, que demonstrou aumentar significativamente o comprimento e a circunferência do pênis. Publicado em revista médica, o estudo com 32 pacientes revelou melhora na autoestima e satisfação sexual, com resultados promissores e seguros.

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Uma nova técnica cirúrgica, criada pelo urologista Ubirajara Barroso Jr., professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), demonstrou aumentar em quase 2 centímetros a circunferência do pênis e em cerca de 2,5 centímetros o comprimento do órgão masculino, repercutindo positivamente na autoestima e na satisfação sexual dos pacientes submetidos à operação.

Os resultados foram publicados na revista médica World Journal of Urology, mantida pela Sociedade Internacional de Urologia.

O método cirúrgico, chamado Dart-Vag, foi utilizado em 32 homens com média de idade de 40 anos, operados entre novembro de 2021 e agosto de 2025 e acompanhados desde então. Eles apresentavam insatisfação estética relacionada à grossura do pênis e tinham condições consideradas adequadas pela equipe médica para realizar a intervenção.

Segundo a pesquisa, a circunferência média peniana aumentou, em média, de 9,4 cm para 11, 2 cm. Já o comprimento médio passou de 6,2 cm antes da cirurgia para 8,7 cm após sua execução.

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“Considero a publicação desse artigo um marco para a cirurgia reconstrutora brasileira”, disse Barroso Jr., que também desenvolveu outro procedimento para ampliar as dimensões do órgão genital masculino.

A técnica Dart-Vag, concebida pelo médico baiano, é baseada na manipulação e no realocamento de tecidos do próprio paciente para aumentar o tamanho do pênis. Uma das vantagens, de acordo com Barroso Jr., é que ela proporciona maior suprimento de sangue ao órgão, melhorando o resultado estético e a viabilidade no longo prazo.

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Em geral, uma cirurgia do tipo dura entre duas horas e meia e três horas.

Os resultados confirmados

Antes da cirurgia, os 32 voluntários passaram por consultas detalhadas, recebendo orientações sobre expectativas e cuidados no pós-operatório.

Foram submetidos à técnica experimental apenas homens com mais de 18 anos, com queixas consistentes de insatisfação estética e sexual. Pessoas com disfunção erétil significativa, doença de Peyroni (que leva a um entortamento do pênis), infecções genitais ativas e transtornos psiquiátricos descompensados não podiam integrar o protocolo.

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As medidas de circunferência e comprimento penianos foram realizadas, com a devida acurácia, pelos especialistas, que também aplicaram questionários sobre sofrimento mental e autoimagem da genitália entre os participantes.

Além do aumento na grossura e no tamanho do órgão, atestados pelo acompanhamento dos pacientes, o time de Barroso Jr. observou relatos de melhora da autoestima e da vida sexual.

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O estudo não registrou complicações operatórias graves; apenas quatro pacientes tiveram feridas que necessitaram de cuidados especializados.

Barroso Jr. pondera que são necessárias novas pesquisas, com maior número de participantes, para confirmar os achados positivos, mas o trabalho recém-publicado já demonstra a viabilidade, a segurança e a eficácia da técnica nacional.