Covid-19: Taxa de transmissão atinge menor patamar desde novembro

O Brasil conseguiu reduzir a taxa de contágio do novo coronavírus para o menor nível desde novembro. Segundo dados do último levantamento da Imperial College de Londres, no Reino Unido, a taxa de contágio do país nesta semana – que começou na segunda-feira, 12 – está em 0,88. Dentro da margem de erro, essa taxa pode variar entre 0,77 e 0,96, mas sempre abaixo de 1 e, portanto, em desaceleração.

Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. O índice, também chamado de Rt, indica para quantas pessoas cada infectado transmite o vírus. A taxa calculada nesta semana indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus para outras 88, em uma progressão decrescente.

A taxa brasileira é menor que a de países como Reino Unido (1,40), Portugal (1,38), África do Sul (1,19), Estados Unidos (1,13), França (0,99) e Chile (0,97). Por outro lado, é superior à da Itália (0,86), Canadá (0,83), Alemanha (0,82) e Japão (0,82). A análise contém dados de 69 países com transmissão ativa do coronavírus.

O Imperial College também estima quantos óbitos pela doença serão registrados na semana. A previsão para esta semana é de 8.900 mortes pela Covid-19, uma redução de cerca de 8,5% em relação à anterior. Os dados reforçam a tendência de queda nas curvas da Covid-19 no Brasil. Há algumas semanas o país apresenta redução consistente na taxa de mortes e internações pelo novo coronavírus, ao mesmo tempo que a taxa de vacinação aumenta. As notícias são positivas, mas é preciso cautela e manutenção dos cuidados para que não haja um efeito rebote.