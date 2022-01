Taxa de prematuridade chega a 63% em recém-nascidos de mães com Covid-19

Uma pesquisa realizada no Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da FMUSP, divulgada nesta terça-feira, 18, revelou que a taxa de prematuridade em recém-nascidos, filhos de mães que tiveram Covid-19 no final da gestação, atingiu 63%. Mais do que o dobro do índice verificado no Hospital das Clínicas em 2019, quando cerca de 30% dos neonatos nasceram de parto prematuro.

O estudo foi realizado durante um ano, de março de 2020 a março de 2021, com 71 recém-nascidos cujas mães tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus durante o parto ou até 14 dias antes. Eles foram acompanhados desde o nascimento até a alta hospitalar. Deles, houve 45 nascimentos prematuros – 63% dos nascimentos. Entre estes, 20 (28,1%) apresentavam idade gestacional inferior a 32 semanas. O tempo de internação variou de 2 a 194 dias. “É muito importante sabermos as especificidades associadas à Covid-19 para podermos oferecer a melhor assistência possível para esses recém-nascidos, pois trata-se de uma doença nova para todos nós”, diz a neonatologista Bruna de Paula Duarte.

A pesquisa foi apresentada no 25º Congresso Brasileiro de Perinatologia, realizado em São Paulo, dos dias 01 a 04 de dezembro de 2021.

