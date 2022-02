Taxa de ocupação de UTIs para Covid tem melhora pela 1ª vez neste ano

Pela primeira vez neste ano, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 apresentou melhora nos índices, segundo a nota técnica do Observatório Covid-19 Fiocruz divulgada nesta terça-feira, 15. Os pesquisadores apontaram que o avanço da vacinação impediu que o número de casos graves da doença, internações e óbitos fosse maior.

Os dados se referem aos leitos destinados para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o levantamento, das nove unidades federativas que estavam com taxas de ocupação igual ou superior a 80%, a zona crítica, na última semana, apenas quatro continuaram na situação. Eles informaram ainda que os estados do Ceará e Amapá saíram da zona de alerta.

Na avaliação dos dados, os pesquisadores constataram que a taxa continua alta, no entanto, o enfraquecimento da onda causada pela variante de preocupação ômicron começou a ter impacto na queda dos indicadores relacionados aos leitos.

Embora afirmem que a vacinação foi importante para evitar que o quadro fosse pior, eles alertam para a necessidade de não desmobilizar os esforços para conter o avanço da doença.

“É central que se avance ainda mais na campanha de vacinação com políticas e estratégias ativas, para que os adultos não vacinados o façam e que os que tomaram a primeira dose completem o esquema vacinal, além da necessidade de se ampliar rapidamente a cobertura vacinal para crianças.”