Tarcísio derruba exigência de “passaporte da vacina”, mas veta punição

Alguns locais do estado, como teatros e museus, ainda exigiam o cartão de vacinação contra a doença. A publicação do Diário Oficial, porém, não estabelece eventuais punições a quem descumprir a medida, que também vai na contramão dos planos do governo federal, que vem defendendo a ampliação da cobertura vacinal e a comprovação, inclusive com a obrigatoriedade para o acesso a locais públicos e para receber benefícios, como o Bolsa Família. O direito ao programa social depende da imunização dos filhos dos beneficiários.