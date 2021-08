Talibã proíbe vacinação contra Covid-19 em parte do Afeganistão

O Talibã proibiu a vacinação contra Covid-19 em Paktia, uma das 34 províncias localizadas no leste do Afeganistão, segundo informações da agência afegã de notícias Shamshad News. De acordo com Walayat Khan Ahmadzai, diretor provincial de saúde pública, o Talibã ordenou a suspensão da distribuição de vacinas e há três dias a enfermaria do hospital regional dedicada à vacinação contra a doença está fechada.

Com a tomada da capital, Cabul, o temor é que essa suspensão se estenda para todo o país. Historicamente, o grupo fundamentalista sempre se posicionou contra vacinas. O comando do Talibã é conhecido por bloquear o acesso às vacinas contra a poliomielite e assassinar pessoas que realizam trabalhos humanitários na região. Surpreendentemente, durante a pandemia de coronavírus o grupo adotou uma abordagem diferente ao ajudar os esforços nacionais e internacionais para controlar a propagação do vírus nas áreas do país que já estavam sob seu controle.

Até domingo, 15, o Afeganistão administrou 1,8 milhão de doses da vacina, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foram confirmados mais de 150.000 casos e 7.000 mortes pela Covid-19 no país. Após um longo período de estabilidade na curva de novos casos, houve um crescimento a partir do fim maio, que continua até hoje.