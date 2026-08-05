SUS lança consultas online para tratar vício em apostas digitais
Meu SUS Digital oferecerá teleatendimentos psicológicos para vício em jogos e apostas, com 100.000 sessões mensais
O Meu SUS Digital vai expandir o suporte à saúde psicológica para indivíduos e famílias impactadas pelo vício em jogos e apostas, de acordo com o Ministério da Saúde. A aplicação deve oferecer até 100. 000 teleatendimentos mensais por meio da plataforma.
Os cidadãos impactados pelo fenômeno das bets poderão ter acesso às sessões de forma sigilosa. O acolhimento remoto por profissionais de saúde evita o estigma do atendimento presencial que, por vezes, afasta os pacientes do tratamento.
O primeiro passo para utilizar o serviço será a realização de um autoteste. O procedimento visa permitir que o usuário do aplicativo identifique sinais de risco em relação à compulsão por apostas esportivas e jogos de azar.
Além do apoio terapêutico oferecido pelo Meu SUS Digital, o governo federal oferece outras ferramentas de prevenção, como a autoexclusão do CPF. O mecanismo restringe o acesso do cidadão aos sites das casas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), o que previne danos financeiros e preserva a saúde mental.
Mais de 1 milhão de pessoas já solicitaram o afastamento voluntário — destas, 35% indicaram que o motivo da decisão foi a perda de controle sobre o ato de apostar. Dados do Ministério da Saúde apontam que, apenas durante a Copa do Mundo de 2026 (entre 11 de junho e 19 de julho), mais de 387. 000 brasileiros pediram o bloqueio voluntário de seus CPFs nessas plataformas.