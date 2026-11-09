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Saúde

SUS em números: entenda o tamanho do sistema de saúde que foi tema da redação do Enem

De consultas e vacinação a cirurgias complexas e transplantes, SUS oferece atendimento em diferentes níveis de assistência à saúde

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h05
Sistema Único de Saúde - SUS
SUS (Sistema Único de Saúde) foi tema da redação do Enem 2026  (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Mais de 60 mil equipes de Saúde da Família e Atenção Primária, 277 mil agentes comunitários e quase 31 mil transplantes realizados em um ano. Os números dão uma dimensão do Sistema Único de Saúde (SUS), responsável por organizar a assistência pública à saúde no Brasil.

O sistema foi tema da redação do Enem 2026, aplicada neste domingo, 8, com a proposta “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080, de 1990, o SUS atende a população em diferentes níveis de complexidade. Sua atuação inclui consultas médicas, vacinação, distribuição de medicamentos, transplantes, vigilância sanitária e atendimento de urgência e emergência.

Segundo o balanço de 2025 do Ministério da Saúde, o país tinha 54.724 equipes de Saúde da Família e outras 5.764 equipes de Atenção Primária.

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A estrutura contava ainda com 277.453 agentes comunitários de saúde, profissionais que acompanham famílias e realizam visitas domiciliares.

A dimensão dos atendimentos

A rede não se limita aos postos de saúde. Em 2025, o SUS realizou mais de 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, segundo o relatório de gestão do Ministério da Saúde. O levantamento também registra mais de 14,5 milhões de cirurgias eletivas no período.

Na área de transplantes, foram 30.986 procedimentos realizados ao longo do ano. O sistema também contabilizou 4,9 milhões de procedimentos relacionados ao tratamento oncológico, entre cirurgias, radioterapia e quimioterapia.

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A assistência inclui ainda o acesso a medicamentos. Em dezembro de 2025, o Programa Farmácia Popular tinha 28.964 estabelecimentos credenciados, distribuídos por 4.974 municípios, de acordo com o Ministério da Saúde.

O SUS também responde por campanhas nacionais de vacinação, ações de controle de epidemias e fiscalização de produtos e serviços. Essas atividades fazem parte da estrutura de vigilância em saúde, que atua na prevenção e no monitoramento de doenças e riscos sanitários.

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Desafios de acesso

Apesar da abrangência, o sistema enfrenta dificuldades para garantir atendimento em tempo adequado em todas as regiões.

Filas para consultas especializadas, exames e cirurgias, desigualdade na distribuição de profissionais e diferenças de infraestrutura entre municípios estão entre os problemas que afetam o acesso aos serviços.

Um levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU), com dados de maio de 2025, identificou 102.192 solicitações pendentes para consultas e exames relacionados a hipertensão e diabetes no Distrito Federal.

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Considerando o ritmo médio de oferta de serviços em 2024, seriam necessários, em média, 14 meses para atender toda a demanda acumulada, sem considerar a entrada de novos pacientes na fila. Para a consulta com cardiologista, a estimativa era de nove meses; para endocrinologista, oito meses. O dado se refere à rede do Distrito Federal e não representa a média nacional.

O Ministério da Saúde informa que a organização e a transparência das listas de espera por procedimentos eletivos são responsabilidades de estados e municípios, o que dificulta a consolidação de um retrato único da demanda reprimida no país.

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Para tentar reduzir os gargalos, o governo federal criou programas de ampliação do acesso à atenção especializada. O Agora Tem Especialistas, instituído em 2025, prevê ações para aumentar a oferta de consultas, exames e cirurgias, com uso de unidades móveis, mutirões e ampliação do atendimento em hospitais públicos e filantrópicos.

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