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São Paulo declarou o fim do surto de sarampo após 12 semanas sem novos casos. Em 2026, foram 41 infecções e nenhuma morte. Embora a primeira dose da vacina tenha atingido a meta, a cobertura da segunda dose segue abaixo do ideal, exigindo vigilância constante contra transmissões importadas.

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A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) declarou o fim do surto de sarampo após 12 semanas sem novos casos relacionados às cadeias de transmissão identificadas no território paulista, onde 41 pessoas foram infectadas em 2026.

O encerramento foi confirmado nesta segunda-feira, 23, em reunião com representantes das gestões federal, estadual e municipal, segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde.

A SES-SP informou que o último caso confirmado da doença, com manchas vermelhas na pele, ocorreu em 28 de agosto. “Desde então, o Estado manteve o acompanhamento epidemiológico até completar, na última semana, o período estabelecido pelo protocolo de vigilância para o encerramento do surto“, diz comunicado divulgado pelo órgão.

Dos 41 casos de sarampo em 2026, 37 ocorreram na capital, dois em São Bernardo do Campo, um em Guarulhos e um em Santo André. Nenhuma morte foi registrada. Os dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE-SP).

A primeira cadeia de transmissão identificada neste ano, entre março e abril, foi associada a dois casos importados e encerrada depois de 12 semanas de acompanhamento, sem registro de novas infecções vinculadas a essas ocorrências.

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O mesmo cenário foi observado nas cadeias identificadas nos meses de junho, julho e agosto, que também cumpriram os critérios epidemiológicos para encerramento, segundo a SES-SP.

O desafio agora é “evitar que novos casos importados deem origem a outras cadeias de transmissão“, principalmente porque alguns países das Américas, como Bolívia, México e Estados Unidos, perderam o status de eliminação da doença após registrarem circulação contínua do vírus por 12 meses, avalia Tatiana Lang D’Agostini, diretora do CVE-SP.

“Para isso, é fundamental manter a vigilância e ampliar a adesão à vacinação”, reforçou, em nota.

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Ampliação da cobertura vacinal

No último dia 17 de novembro, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) anunciou que o Brasil mantém o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, reconhecimento recuperado em 2024.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento foram registrados 70 casos da doença em 2026, todos associados à importação do vírus ou a surtos relacionados à importação. O número representa uma redução de 99,7% em relação a 2019, quando o país registrou 21. 741 casos e perdeu a certificação.

O bloqueio da transmissão da doença incluiu medidas de intensificação da investigação epidemiológica, identificação e monitoramento de contatos, busca ativa de casos suspeitos, bloqueio vacinal e ampliação da oferta de vacinas, respeitando a situação epidemiológica de cada território.

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Em São Paulo, as estratégias de vacinação foram reforçadas na capital e nos municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo, com recomendação de ampliação da oferta da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos.

Para o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, o encerramento oficial da transmissão de sarampo em São Paulo “é uma conquista importante para a saúde pública e demonstra a capacidade de resposta e vigilância do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Em nota publicada no site do Ministério da Saúde, o infectologista destacou que a conquista evidencia o papel da vacinação como a principal estratégia para prevenir o sarampo, proteger a população e evitar novos surtos.

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A cobertura vacinal contra o sarampo cresceu no estado de São Paulo ao longo de 2026. O índice da primeira dose passou de 86,5%, em abril, para 96,9%, em setembro, superando a meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, segundo a SES-SP.

No mesmo período, a cobertura da segunda dose avançou de 72,72% para 84,85%. Por outro lado, a cobertura da segunda dose ainda está abaixo da meta.

O órgão também informou que mantém as ações de vigilância em todo o território paulista. As medidas incluem a investigação de casos suspeitos notificados pelos serviços de saúde, a busca ativa de pacientes, a identificação e o acompanhamento de pessoas que tiveram contato com casos confirmados e a realização de análises laboratoriais pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL).

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Confira o esquema de vacinação:

Crianças: primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses.

primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses. Pessoas de 15 meses a 29 anos: duas doses comprovadas, com intervalo mínimo de 30 dias.

duas doses comprovadas, com intervalo mínimo de 30 dias. Pessoas de 30 a 59 anos: pelo menos uma dose comprovada.

pelo menos uma dose comprovada. Trabalhadores da saúde: duas doses comprovadas, independentemente da idade.