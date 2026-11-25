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A Anvisa determinou a apreensão e proibição de dezenas de temperos, suplementos alimentares falsificados e lotes irregulares de remédios contra o câncer e botox. A agência identificou falhas graves de rotulagem e riscos sanitários. Confira a lista completa dos produtos afetados.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 25, a apreensão de todos os suplementos alimentares à venda na empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. , que eram comercializados na loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee.

Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, as empresas Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços Ltda. , supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os itens como verdadeiros. A lista inclui produtos das marcas Growup, Grouth Labs e FK.

Em outra resolução, a agência também proibiu a venda, a distribuição e a propaganda de 94 temperos das marcas Terra Rica e Mercatto. Os itens incluem especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos fabricados pela empresa Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.

Segundo o órgão, uma inspeção sanitária na empresa identificou irregularidades na rotulagem. Os rótulos apresentavam de maneira inadequada ou não tinham as declarações obrigatórias de ingredientes alergênicos e de glúten.

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“Além disso, ficou comprovado que a empresa não conta com um Programa de Controle de Alergênicos. Os problemas comprometem a segurança de consumidores com alergias alimentares e doença celíaca”, afirma a Anvisa, em nota.

Os lotes em questão foram fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026. Veja abaixo a lista dos produtos que serão recolhidos:

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Chimichurri picante 40 g – marca Mercatto

Cebola e salsa 65 g – marca Mercatto

Canela em rama 25 g – marca Mercatto

Canela em pó 70 g – marca Mercatto

Bicarbonato de sódio 60 g – marca Mercatto

Alho, cebola e salsa 60 g – marca Mercatto

Adobo – mistura de especiarias 40 g – marca Mercatto

Cúrcuma em pó 50 g – marca Mercatto

Alho em flocos 60 g – marca Mercatto

Cravo-da-índia 30 g – marca Mercatto

Pimenta calabresa em flocos 35 g – marca Mercatto

Pimenta-do-reino preta em grãos 40 g – marca Mercatto

Pimenta-do-reino preta em pó 40 g – marca Mercatto

Pimenta-do-reino branca em grãos 40 g – marca Mercatto

Páprica picante 35 g – marca Mercatto

Páprica doce 35 g – marca Mercatto

Páprica defumada 50 g – marca Mercatto

Orégano 15 g – marca Mercatto

Noz-moscada em bola 20 g – marca Mercatto

Estragão 5 g – marca Terra Rica

Ervas finas 15 g – marca Terra Rica

Erva-doce 40 g – marca Terra Rica

Curry 50 g – marca Terra Rica

Cravo em flor 30 g – marca Terra Rica

Cominho em pó 50 g – marca Terra Rica

Cominho em grãos 40 g – marca Terra Rica

Colorau 100 g – marca Terra Rica

Coentro em pó 80 g – marca Terra Rica

Coentro em grãos 35 g – marca Terra Rica

Chimichurri 40 g – marca Terra Rica

Cheiro-verde 15 g – marca Terra Rica

Cebolinha verde 15 g – marca Terra Rica

Cebola em flocos 65 g – marca Terra Rica

Cebola e salsa 65 g – marca Terra Rica

Cardamomo em sementes 12 g – marca Terra Rica

Canela em rama 40 g – marca Terra Rica

Canela em pó 70 g – marca Terra Rica

Bicarbonato de sódio 60 g – marca Terra Rica

Orégano 15 g – marca Terra Rica

Noz-moscada em pó 20 g – marca Terra Rica

Noz-moscada em grãos 20 g – marca Terra Rica

Mostarda em pó 35 g – marca Terra Rica

Mostarda em grãos 60 g – marca Terra Rica

Mix de pimentas 60 g – marca Terra Rica

Manjerona 15 g – marca Terra Rica

Manjericão 15 g – marca Terra Rica

Louro em pó 40 g – marca Terra Rica

Louro em folhas 15 g – marca Terra Rica

Lemon e pepper 60 g – marca Terra Rica

Lemon e herbs 60 g – marca Terra Rica

Hortelã 12 g – marca Terra Rica

Gengibre em pó 70 g – marca Terra Rica

Alecrim 25 g – marca Terra Rica

Adobo – tempero para carnes 40 g – marca Terra Rica

Anis-estrelado 20 g – marca Terra Rica

Alho, cebola e salsa 60 g – marca Terra Rica

Alho-poró 10 g – marca Terra Rica

Alho frito 60 g – marca Terra Rica

Alho em flocos 60 g – marca Terra Rica

Alho e salsa 60 g – marca Terra Rica

Alho e cebola 60 g – marca Terra Rica

Louro em folhas 15 g – marca Mercatto

Lemon pepper 60 g – marca Mercatto

Açafrão-da-terra 50 g – marca Terra Rica

Pimentão vermelho 30 g – marca Terra Rica

Pimenta vermelha calabresa 35 g – marca Terra Rica

Pimenta-síria 35 g – marca Terra Rica

Pimenta-rosa 25 g – marca Terra Rica

Pimenta-da-jamaica em pó 50 g – marca Terra Rica

Pimenta-do-reino preta em grãos 40 g – marca Terra Rica

Pimenta-do-reino preta em pó 40 g – marca Terra Rica

Pimenta-do-reino branca em pó 40 g – marca Terra Rica

Pimenta-do-reino branca em grãos 40 g – marca Terra Rica

Pimenta-do-reino com cominho 50 g – marca Terra Rica

Pimenta-caiena 50 g – marca Terra Rica

Páprica picante 35 g – marca Terra Rica

Páprica doce 35 g – marca Terra Rica

Páprica defumada 50 g – marca Terra Rica

Zimbro em bagas 25 g – marca Terra Rica

Zahtar 50 g – marca Terra Rica

Tomilho 20 g – marca Terra Rica

Tempero para vinagrete 80 g – marca Terra Rica

Tempero para risoto 60 g – marca Terra Rica

Tempero para pizzas 15 g – marca Terra Rica

Tempero para peixes 20 g – marca Terra Rica

Tempero para omeletes 20 g – marca Terra Rica

Tempero para molho de massas 70 g – marca Terra Rica

Tempero para frango 60 g – marca Terra Rica

Tempero para carne de porco 60 g – marca Terra Rica

Tempero para bifes 60 g – marca Terra Rica

Tempero baiano 50 g – marca Terra Rica

Sálvia 15 g – marca Terra Rica

Salsa desidratada 15 g – marca Terra Rica

Sal rosa do Himalaia 150 g – marca Terra Rica

Toxina botulínica, hormônios e medicamentos contra o câncer

A Anvisa determinou ainda a apreensão de um lote falsificado da toxina botulínica Dysport. A empresa detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. , afirmou que não reconhece o lote 039228.

A resolução também prevê a apreensão de quatro lotes de medicamentos indicados para o tratamento de câncer. A detentora do registro, Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. , informou à agência que os remédios são irregulares.

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Entre eles estão os lotes QAS3E15, com validade até dezembro de 2026, e QHS5U06, válido até julho de 2027, do produto Darzalex. Segundo a empresa, os medicamentos destinados à comercialização na Turquia apresentam diferenças em relação à embalagem do produto registrado no Brasil, como erros de digitação e diferenças em relação às características técnicas de referência.

Já o lote 2154044 do medicamento Imbruvica 140 mg foi produzido para distribuição e comercialização no mercado chinês, mas foi identificado no mercado brasileiro. Ele era apresentado em cápsulas, com data de validade até setembro de 2027. A apresentação em cápsulas, porém, não tem registro na Anvisa.

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Por último, o lote 06A02V de Imbruvica 140 mg não foi fabricado pela empresa, segundo o órgão. “A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária”, alerta a Anvisa.

A resolução também prevê a apreensão e proíbe a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos anabolizantes e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma.

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Segundo a Anvisa, os produtos não têm registro, notificação ou cadastro no órgão. Eles eram vendidos na internet. Veja abaixo os itens proibidos:

Winstrol (oleosa) GMP

Stanozolol comp. GMP

Proviron GMP

Propionato de testosterona GMP

Primobolan GMP

Oxandrolona GMP

NPP GMP

Masteron GMP

Decanoato de nandrolona (Deca) GMP

Hemogenin GMP

Enantato de testosterona GMP

Durateston GMP

Dianabol GMP

Boldenona GMP

Deposteron GMP

Acetato de trembolona GMP