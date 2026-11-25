Suplementos, temperos, anabolizantes e medicamentos falsificados são proibidos pela Anvisa; veja lista
Medidas incluem proibição de todos os suplementos da loja Four Fitness Suplementos e apreensão de lotes falsificados da toxina botulínica Dysport
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 25, a apreensão de todos os suplementos alimentares à venda na empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. , que eram comercializados na loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee.
Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, as empresas Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços Ltda. , supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os itens como verdadeiros. A lista inclui produtos das marcas Growup, Grouth Labs e FK.
Em outra resolução, a agência também proibiu a venda, a distribuição e a propaganda de 94 temperos das marcas Terra Rica e Mercatto. Os itens incluem especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos fabricados pela empresa Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.
Segundo o órgão, uma inspeção sanitária na empresa identificou irregularidades na rotulagem. Os rótulos apresentavam de maneira inadequada ou não tinham as declarações obrigatórias de ingredientes alergênicos e de glúten.
“Além disso, ficou comprovado que a empresa não conta com um Programa de Controle de Alergênicos. Os problemas comprometem a segurança de consumidores com alergias alimentares e doença celíaca”, afirma a Anvisa, em nota.
Os lotes em questão foram fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026. Veja abaixo a lista dos produtos que serão recolhidos:
- Chimichurri picante 40 g – marca Mercatto
- Cebola e salsa 65 g – marca Mercatto
- Canela em rama 25 g – marca Mercatto
- Canela em pó 70 g – marca Mercatto
- Bicarbonato de sódio 60 g – marca Mercatto
- Alho, cebola e salsa 60 g – marca Mercatto
- Adobo – mistura de especiarias 40 g – marca Mercatto
- Cúrcuma em pó 50 g – marca Mercatto
- Alho em flocos 60 g – marca Mercatto
- Cravo-da-índia 30 g – marca Mercatto
- Pimenta calabresa em flocos 35 g – marca Mercatto
- Pimenta-do-reino preta em grãos 40 g – marca Mercatto
- Pimenta-do-reino preta em pó 40 g – marca Mercatto
- Pimenta-do-reino branca em grãos 40 g – marca Mercatto
- Páprica picante 35 g – marca Mercatto
- Páprica doce 35 g – marca Mercatto
- Páprica defumada 50 g – marca Mercatto
- Orégano 15 g – marca Mercatto
- Noz-moscada em bola 20 g – marca Mercatto
- Estragão 5 g – marca Terra Rica
- Ervas finas 15 g – marca Terra Rica
- Erva-doce 40 g – marca Terra Rica
- Curry 50 g – marca Terra Rica
- Cravo em flor 30 g – marca Terra Rica
- Cominho em pó 50 g – marca Terra Rica
- Cominho em grãos 40 g – marca Terra Rica
- Colorau 100 g – marca Terra Rica
- Coentro em pó 80 g – marca Terra Rica
- Coentro em grãos 35 g – marca Terra Rica
- Chimichurri 40 g – marca Terra Rica
- Cheiro-verde 15 g – marca Terra Rica
- Cebolinha verde 15 g – marca Terra Rica
- Cebola em flocos 65 g – marca Terra Rica
- Cebola e salsa 65 g – marca Terra Rica
- Cardamomo em sementes 12 g – marca Terra Rica
- Canela em rama 40 g – marca Terra Rica
- Canela em pó 70 g – marca Terra Rica
- Bicarbonato de sódio 60 g – marca Terra Rica
- Orégano 15 g – marca Terra Rica
- Noz-moscada em pó 20 g – marca Terra Rica
- Noz-moscada em grãos 20 g – marca Terra Rica
- Mostarda em pó 35 g – marca Terra Rica
- Mostarda em grãos 60 g – marca Terra Rica
- Mix de pimentas 60 g – marca Terra Rica
- Manjerona 15 g – marca Terra Rica
- Manjericão 15 g – marca Terra Rica
- Louro em pó 40 g – marca Terra Rica
- Louro em folhas 15 g – marca Terra Rica
- Lemon e pepper 60 g – marca Terra Rica
- Lemon e herbs 60 g – marca Terra Rica
- Hortelã 12 g – marca Terra Rica
- Gengibre em pó 70 g – marca Terra Rica
- Alecrim 25 g – marca Terra Rica
- Adobo – tempero para carnes 40 g – marca Terra Rica
- Anis-estrelado 20 g – marca Terra Rica
- Alho, cebola e salsa 60 g – marca Terra Rica
- Alho-poró 10 g – marca Terra Rica
- Alho frito 60 g – marca Terra Rica
- Alho em flocos 60 g – marca Terra Rica
- Alho e salsa 60 g – marca Terra Rica
- Alho e cebola 60 g – marca Terra Rica
- Louro em folhas 15 g – marca Mercatto
- Lemon pepper 60 g – marca Mercatto
- Açafrão-da-terra 50 g – marca Terra Rica
- Pimentão vermelho 30 g – marca Terra Rica
- Pimenta vermelha calabresa 35 g – marca Terra Rica
- Pimenta-síria 35 g – marca Terra Rica
- Pimenta-rosa 25 g – marca Terra Rica
- Pimenta-da-jamaica em pó 50 g – marca Terra Rica
- Pimenta-do-reino preta em grãos 40 g – marca Terra Rica
- Pimenta-do-reino preta em pó 40 g – marca Terra Rica
- Pimenta-do-reino branca em pó 40 g – marca Terra Rica
- Pimenta-do-reino branca em grãos 40 g – marca Terra Rica
- Pimenta-do-reino com cominho 50 g – marca Terra Rica
- Pimenta-caiena 50 g – marca Terra Rica
- Páprica picante 35 g – marca Terra Rica
- Páprica doce 35 g – marca Terra Rica
- Páprica defumada 50 g – marca Terra Rica
- Zimbro em bagas 25 g – marca Terra Rica
- Zahtar 50 g – marca Terra Rica
- Tomilho 20 g – marca Terra Rica
- Tempero para vinagrete 80 g – marca Terra Rica
- Tempero para risoto 60 g – marca Terra Rica
- Tempero para pizzas 15 g – marca Terra Rica
- Tempero para peixes 20 g – marca Terra Rica
- Tempero para omeletes 20 g – marca Terra Rica
- Tempero para molho de massas 70 g – marca Terra Rica
- Tempero para frango 60 g – marca Terra Rica
- Tempero para carne de porco 60 g – marca Terra Rica
- Tempero para bifes 60 g – marca Terra Rica
- Tempero baiano 50 g – marca Terra Rica
- Sálvia 15 g – marca Terra Rica
- Salsa desidratada 15 g – marca Terra Rica
- Sal rosa do Himalaia 150 g – marca Terra Rica
Toxina botulínica, hormônios e medicamentos contra o câncer
A Anvisa determinou ainda a apreensão de um lote falsificado da toxina botulínica Dysport. A empresa detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda. , afirmou que não reconhece o lote 039228.
A resolução também prevê a apreensão de quatro lotes de medicamentos indicados para o tratamento de câncer. A detentora do registro, Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. , informou à agência que os remédios são irregulares.
Entre eles estão os lotes QAS3E15, com validade até dezembro de 2026, e QHS5U06, válido até julho de 2027, do produto Darzalex. Segundo a empresa, os medicamentos destinados à comercialização na Turquia apresentam diferenças em relação à embalagem do produto registrado no Brasil, como erros de digitação e diferenças em relação às características técnicas de referência.
Já o lote 2154044 do medicamento Imbruvica 140 mg foi produzido para distribuição e comercialização no mercado chinês, mas foi identificado no mercado brasileiro. Ele era apresentado em cápsulas, com data de validade até setembro de 2027. A apresentação em cápsulas, porém, não tem registro na Anvisa.
Por último, o lote 06A02V de Imbruvica 140 mg não foi fabricado pela empresa, segundo o órgão. “A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária”, alerta a Anvisa.
A resolução também prevê a apreensão e proíbe a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos anabolizantes e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma.
Segundo a Anvisa, os produtos não têm registro, notificação ou cadastro no órgão. Eles eram vendidos na internet. Veja abaixo os itens proibidos:
- Winstrol (oleosa) GMP
- Stanozolol comp. GMP
- Proviron GMP
- Propionato de testosterona GMP
- Primobolan GMP
- Oxandrolona GMP
- NPP GMP
- Masteron GMP
- Decanoato de nandrolona (Deca) GMP
- Hemogenin GMP
- Enantato de testosterona GMP
- Durateston GMP
- Dianabol GMP
- Boldenona GMP
- Deposteron GMP
- Acetato de trembolona GMP