Sul e Sudeste intensificam vacinação e lideram o processo no Brasil

Os últimos dois dias foram quentes na corrida pela vacinação no Brasil. Após o país ultrapassar a marca de 1 milhão de vacinados, o procedimento vem se acelerando e muitos estados veem os números de imunizados aumentarem em progressão geométrica a cada dia que passa. O Brasil vacinou 1.208.981 pessoas até às 18 horas desta quarta-feira, 27.

Primeiro a iniciar a vacinação, São Paulo continua à frente da lista (confira os números de todo o país na tabela no final da matéria). Só nos últimos dois dias, os paulistas já aplicaram mais de 80.000 doses, número superior ao total já atingido por outros 21 estados. O Rio de Janeiro, que só iniciou o processo de forma consistente depois de vários outros lugares, vem logo atrás.

Dois estados apresentam uma subida forte nas últimas 48 horas. Minas Gerais vacinou quase 100.000 pessoas em dois dias e ocupa o quarto lugar na lista, atrás da Bahia. Com quase a totalidade de atendidos no período, Santa Catarina já aparece no nono lugar. Representantes do Sudeste e do Sul ocupam cinco das seis primeiras colocações na tabela.

O dia também foi agitado no Paraná, que já tem quase 100.000 vacinados. Na capital Curitiba, centenas de profissionais de saúde formaram muitas filas no Parque Barigui, principal ponto de imunização, para garantirem a primeira dose do imunizante. O acúmulo de pessoas causou problemas. Os horários pré-definidos para não gerar aglomerações não foram respeitados e muitos tiveram que esperar algumas horas para serem atendidos.

O levantamento desenvolvido por VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmando os dados junto às Secretarias Estaduais que já disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quarta-feira, 27: