Spray nasal interrompe perda de memória em estudo sobre Alzheimer

Um tratamento com um spray nasal de compostos bioativos compostos de ácidos graxos, como ômega-3 e seus derivados, demonstrou capacidade de interromper a perda de memória e a degeneração cerebral em um modelo experimental da doença de Alzheimer, principal causa de demência em idosos com idade mais avançada.

O estudo foi conduzido por cientistas do LSU Health New Orleans e do Karolinska Institutet, na Suécia, com camundongos. Os pesquisadores utilizaram o NPD1, descoberto pelo diretor do Centro de Excelência em Neurociências do LSU Health New Orleans, Nicolas Bazan, que conseguiu demonstrar a capacidade do composto de atuar como protetor no acidente vascular cerebral experimental, em danos na retina e está em falta na área de memória dos cérebros de doadores de doença de Alzheimer. A pesquisa foi revisada por pares e publicada no periódico científico Nature Communications Biology.

É de conhecimento que, em casos de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, ocorre a neuroinflamação. Os compostos bioativos compostos de ácidos graxos (mediadores lipídicos pró-resolução especializados) são capazes de resolver a inflamação. E, segundo o grupo, mediadores como o NPD1 são as principais moléculas de sinalização no processo.

A resolução da inflamação é um processo complexo que envolve mediadores, subtipos celulares e vias de comunicação. A resposta inclui comunicações celulares que ordenam a ativação de mecanismos protetores e pró-sobrevivência e silenciam as vias de sinalização pró-inflamatórias. Mediadores lipídicos pró-resolução especializados, como NPD1, são as principais moléculas de sinalização no processo.

Por isso, os autores concluíram que o spray nasal abre caminhos para tratamentos para o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas.

“A doença de Alzheimer carece de prevenção ou cura e exerce um impacto horrendo sobre os pacientes e suas famílias devido à progressão incapacitante e eventos adversos devastadores”, afirma Bazan. “Milhões de americanos atualmente sofrem de Alzheimer e espera-se que o número aumente rapidamente nos próximos anos.”