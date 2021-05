SP irá vacinar pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades a partir de julho

O estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 19, a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades a partir do dia 1º de julho. De acordo com o governador João Doria, a imunização de todos os adultos com comorbidades e deficiência, últimos integrantes do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, será finalizada no mês de junho. Após esse período, a imunização pode ser estendida para a população, em geral.

Doria também anunciou a retomada da imunização de profissionais da educação, com idade entre 18 e 45 anos, a partir de 21 de julho. Até o momento, apenas profissionais da categoria a partir de 46 anos foram imunizados. A medida irá permitir a volta das aulas de forma mais segura no segundo semestre.