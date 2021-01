SP inicia na segunda-feira plano logístico para vacinação contra Covid-19

O estado de São Paulo anunciou que a partir de segunda-feira, 18, entra em operação o plano logístico de distribuição de doses, seringas e agulhas para início da campanha de vacinação contra Covid-19 no estado. Neste primeiro momento, seis hospitais de referência do estado serão beneficiados: Hospital das Clínicas da capital USP), Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (USP), Hospital das Clínicas de Campinas (Unicamp), Hospital das Clínicas de Botucatu (Unesp), Hospital das Clínicas de Marília (Famema) e Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme).

De acordo com o governo estadual, essas unidades foram selecionadas para a fase inicial porque são hospitais-escola regionais, com maior fluxo de pacientes em suas áreas de atuação. “Todos devem iniciar nesta semana a vacinação de suas equipes, que totalizam 60 mil trabalhadores”, diz o governo em comunicado.

Na sequência, as vacinas e insumos também serão enviadas a polos regionais para redistribuição às prefeituras, com recomendação de prioridade a profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia, seguida da população indígena.

“Começamos a vacinar a população e isto é um grande passo na tarefa de salvar vidas, que é a prioridade máxima do Governo de São Paulo. […]Recomendamos que municípios priorizem a aplicação das primeiras doses em profissionais da saúde que atuam em serviços dedicados ao combate à Covid-19 e são fundamentais para o atendimento à população.”, afirmou o secretário da Saúde Jean Gorinchteyn.

A campanha de imunização contra a Covid-19 em São Paulo será desenvolvida mediante a disponibilidade das remessas de doses do Ministério da Saúde. “À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19 serão divulgadas pelo Governo de São Paulo”, diz o comunicado.

Pré-cadastro

O Governo de São Paulo lançou neste domingo, 17, o site Vacina Já.Todas as pessoas aptas a receber a vacina – profissionais de saúde e indígenas – podem fazer um pré-cadastro no site. A medida busca agilizar a campanha de vacinação e evitar a formação de aglomerações. No entanto, o pré-cadastro não é obrigatório nem configura um agendamento. Aqueles que não fizerem, poderão fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. Segundo informações do governo estadual, a maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.

Início da vacinação

São Paulo começou a imunização contra a Covid-19 neste domingo, 17, logo após a aprovação do uso emergencial da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan, pela Anvisa. Neste primeiro dia de campanha, 112 profissionais de saúde de hospitais de referência no combate à pandemia e integrantes de populações indígenas começaram a ser vacinados em uma sala dedicada do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

A atitude foi criticada pelo Ministério da Saúde. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, o início da aplicação da vacina em São Paulo está “em desacordo com a lei”. Pazuello afirmou que todas as doses do Instituto Butantan pertencem ao Programa Nacional de Imunizações e que a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 deveria começar simultaneamente em todos os estados, na quarta-feira, 20, às 10h.