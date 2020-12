SP endurece restrições para conter o avanço da Covid-19

Nesta sexta-feira, 11, o governo do estado de São Paulo anunciou o endurecimento das restrições das atividades comerciais para tentar conter o avanço da pandemia de coronavírus. As novas medidas, que entram em vigor no sábado, 12, incluem: limitação do horário de venda de bebida alcoólica e ampliação do período de funcionamento de shoppings.

Estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e lojas de conveniência só poderão vender bebida alcoólica até às 20h. Em relação ao horário de funcionamento, bares deverão fechar as portas às 20h. Já os restaurantes podem permanecer abertos até às 22h.

Lojas e shoppings poderão ampliar o período de funcionamento diário de 10h para 12h. A capacidade máxima destes estabelecimentos continua limitada a 40% de ocupação e o horário limite de funcionamento é até às 22h.

De acordo com o secretario de estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, as medidas são preventivas e buscam evitar aglomerações, de forma a conter o avanço da pandemia no estado, em especial entre jovens. As novas regras têm validade de 30 dias, que podem ser prorrogáveis, de acordo com os índices da pandemia.

De acordo com o governo, houve uma mudança no perfil etário da demanda por leitos Covid-19: entre março e novembro, pessoas de 55 a 75 anos eram maioria na demanda. Já nas últimas três semanas, a faixa etária de 30 a 50 anos passa a ser maioria. Os mais jovens, de 20 a 30 anos correspondem a 40% dos casos e 3,6% dos óbitos.

Apesar das medidas, não houve alteração na classificação de nenhuma região no plano de flexibilização econômica. Todo o estado permanece na fase amarela da proposta.

Para garantir a fiscalização do cumprimento destas regras, mais de 1.000 agentes serão alocados, em especial nas mais de 100 cidades com densidade demográfica superior a 70.000 habitantes. Também haverá aumento da quantidade de leitos destinados a pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado para Covid-19.

O estado de São Paulo confirmou até esta sexta-feira, 11, 1.325.162 casos e 43.802 casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 58,4% – em junho essa taxa era de 69% – e de enfermaria em 64,4% – contra 92% em maio.