SP é 1° estado a ter 90% da população vacinada contra Covid-19, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB). afirmou nesta quarta-feira, 10, que o estado tem mais de 90% dos adultos com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Segundo o governador, o estado é o primeiro a atingir a marca no país.

“O resultado concreto deste esforço coletivo foi a queda de 93% das mortes por Covid-19 entre abril e novembro de 2021 e a redução de dez vezes no número de internados pela doença, passando de 31 mil no pico da segunda onda em abril deste ano para menos de 3 mil agora em novembro”, disse o governador.

Segundo a gestão estadual, 5,4 milhões de pessoas ainda precisam ser vacinadas no estado com a segunda dose, das quais 3 milhões que tomaram o imunizante da Pfizer, 1,4 milhão de Astrazeneca e 931 mil de Coronavac. Esse público deve procurar postos de saúde para completar o esquema.

“Entre os que mais precisam se vacinar com a segunda dose estão os adolescentes entre 12 e 17 anos de idade. Apenas 27% desta população completou o esquema vacinal, sendo que 96% dos adolescentes já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Todo este público já ultrapassou as oito semanas de intervalo entre as doses”, informou, em nota, o governo do estado.

Ainda nesta quarta-feira, 10, o estado anunciou que a terceira dose da vacina para as pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose há seis meses será realizada entre os dias 17 e 30 deste mês.

