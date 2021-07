SP começará a revacinar população contra a Covid-19 em janeiro de 2022

O estado de São Paulo pretende começar um novo ciclo de vacinação contra a Covid-19 em janeiro de 2022, quando completar um ano do início da campanha de imunização contra a doença. “Essa nova fase de imunização contra a Covid irá se iniciar no dia 17 de janeiro do ano que vem. Foi exatamente o dia que vacinamos a primeira brasileira, aqui de São Paulo, Mônica Calazans”, disse o secretário de estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, 19, durante a entrega de um novo lote da CoronaVac ao Ministério da Saúde.

Segundo Gorinchteyn, a expectativa é que a conduta seja adotada em todo o país, com o apoio e recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Mas, se não houver consenso com esses órgãos, o secretário afirmou que o estado de São Paulo iniciará a revacinação da população de qualquer forma.

A decisão está baseada no entendimento de que a Covid-19 se tornará uma doença respiratória endêmica, como a gripe, que necessita de uma dose anual de reforço. A intenção de iniciar um novo ciclo de vacinação já havia sido anunciada pelo governador João Doria, que está afastado de compromissos públicos presenciais após ser diagnosticado com Covid-19. Mas até esse momento, não havia nada concreto.

O governo do estado de São Paulo pretende imunizar, com ao menos uma dose, toda a população adulta até o dia 20 de agosto. Em seguida, está previsto o início da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos.

1 milhão de doses

Na manhã desta segunda, o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. É a quinta entrega que o Instituto Butantan faz ao Plano Nacional de Imunização (PNI) este mês. As últimas quatro entregas fazem parte de um lote de 10 milhões de doses que o Butantan começou a enviar ao Ministério da Saúde neste mês.

Até o final do mês de agosto, o governo estadual pretende entregar as 100 milhões de doses encomendadas pelo governo federal, antecipando em um mês o prazo inicial, de 31 de setembro.

Nesta segunda-feira, começa a vacinação de pessoas entre 30 e 34 anos no estado de São Paulo. Em seguida, no dia 5 de agosto, será a vez daqueles entre 25 e 29 anos. Por fim, em 13 de agosto, adultos entre 18 e 24 anos poderão receber a aplicação.