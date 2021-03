SP começa a vacinar pessoas de 72 a 74 anos a partir de 22 de março

O estado de São Paulo irá começar a vacinar idosos com idade entre 72 e 74 anos a partir de 22 de março. Esse público é composto por 730.000 pessoas. Atualmente, idosos de até 77 anos podem ser imunizados. Na próxima segunda-feira, 15, a faixa etária para imunização contra a Covid-19 no estado cai para 75 e 76 anos.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já. O registro agiliza a vacinação e evita aglomerações. “Vamos utilizar o sistema drive-thru e as unidades de saúde estaduais e municipais. Pedimos que não se concentrem num único dia, em uma única manhã, se programem e façam seu cadastro no Vacina Já”, disse o governador João Doria em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 10.

Novos leitos

O governo do estado de São Paulo também anunciou a abertura de 338 novos leitos para pacientes com Covid-19, dos quais 167 são de UT e 171 de enfermaria. Esse é o terceiro anúncio de ampliação em duas semanas e os hospitais continuam sobrecarregados.

Nesta quarta-feira, o secretario de saúde Jean Gorinchteyn disse que o governo estadual triplicou o número de leitos de UTI desde o início da pandemia, mas alertou que o estado não dará conta de abrir mais leitos.

Atualmente, 8.972 pessoas estão internadas em UTI e 11.342 em enfermaria com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva está em 82% no estado e em 82,8% na grande São Paulo.