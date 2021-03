SP começa a vacinar pessoas de 70 e 71 anos a partir de 29 de março

O estado de São Paulo irá começar a vacinar idosos com idade entre 70 e 71 anos a partir de 29 de março. Esse público é composto por 600.000 pessoas. Atualmente, idosos de até 75 anos podem ser imunizados. Na próxima segunda-feira, 22, a faixa etária para imunização contra a Covid-19 no estado cai para 72 a 74 anos.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já. O registro agiliza a vacinação e evita aglomerações.

Novos hospital de campanha

O governo do estado de São Paulo também anunciou nesta segunda-feira, 15, a abertura de um novo hospital de campanha para pacientes com Covid-19 na região central da capital paulista. No total são 180 novos leitos, dos quais 50 são de UT e 130 de enfermaria. Esse é o 12º hospital de campanha aberto pelo estado nas últimas semanas. A crescente ampliação do número de leitos no estado busca tentar evitar o colapso do sistema de saúde, que já opera no limite devido à crescente demanda.

Atualmente, 10.244 pessoas estão internadas em UTI e 13.382 em enfermaria em todo o estado de São Paulo com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva está em 88,4% no estado e em 90% na grande São Paulo.

Nesta segunda-feira, 15, o estado entrou em uma fase inédita do Plano SP. A fase emergencial aumenta mais ainda as restrições de deslocamento e de atividades econômicas na tentativa de aumentar o isolamento social e reduzir a transmissão do vírus.

Vacinas

O Instituto Butantan entregou nesta segunda um novo lote de 3,3 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde. Com a remessa, 20,6 milhões de vacinas já foram repassadas pelo governo de São Paulo à pasta chega. Na próxima quarta-feira, 17, está prevista a entrega de mais 2 milhões de doses.