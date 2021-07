SP antecipa calendário de vacinação e anuncia imunização de adolescentes

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje que o calendário de vacinação no estado será novamente antecipado. Prevista anteriormente para terminar em 15 de setembro, a imunização de adultos deve ser concluída em 20 de agosto.

Adolescentes entre 12 e 17 anos devem começar a ser imunizados no dia 23 de agosto, a começar por aqueles que têm comorbidades.

“Isso significa 26 dias a menos do que o prazo anterior. Uma excepcional notícia”, afirmou Doria. Segundo ele, a antecipação foi possível por causa da compra da vacina CoronaVac, da fabricante chinesa Sinovac.

Adolescentes grávidas ou jovens com comorbidades serão os primeiros a serem vacinados, do dia 23 até dia 5 de setembro. A partir do dia 6, todos os adolescentes a partir dos 12 anos serão vacinados até o dia 30 do mês.

Veja as novas datas:

– 8 a 14 de julho – 37 a 39 anos

– 15 a 18 de julho – 35 e 36 anos

– 19 de julho a 4 de agosto – 30 a 34 anos

– 5 a 12 de agosto- 25 a 29 anos

– 13 a 20 de agosto -18 a 24 anos

– 23 de agosto a 5 de setembro- adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência e comorbidade

– 6 a 19 de setembro – adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidade

– 20 a 30 de setembro- adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidade