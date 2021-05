SP amplia vacinação para pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades

O estado de São Paulo ampliou a campanha de vacinação contra a Covid-19 para diversos grupos, incluindo pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades ou deficiência permanente e gestantes e puérperas com doenças prévias a partir de 18 anos de idade. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5, pelo governador João Doria, durante coletiva de imprensa.

Como acontece com os demais grupos, a ampliação da imunização ocorrerá de forma escalonada. A partir de 11 de maio a vacina estará liberada para grávidas de qualquer idade gestacional e puérperas até 45 dias após o parto, ambas com comorbidades e idade acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência permanente na faixa etária de 55 a 59 anos. Este público é composto por 130.000 pessoas.

“É muito importante que essa gestante faça uma conversa com seu médico, com seu obstetra para que ele realmente garanta que ela pode tomar essa vacina”, diz a coordenadora geral do programa estadual de imunização, Regiane De Paula.

No dia seguinte, em 12 de maio, começa a imunização de pessoas de 55 a 59 anos, com comorbidades, público composto por 900.000 pessoas. Vale lembrar que a partir de quinta-feira, 6, começa no estado a imunização de idosos entre 60 e 62 anos.

Em todos os casos acima, é necessário levar um comprovante da condição. No caso das gestantes, basta levar à vacinação a carteira de acompanhamento, pré-natal ou laudo médico. Para puérperas, é preciso apresentar a declaração de nascimento da criança.

Em ambos os casos, também é preciso apresentar o comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Esses mesmos documentos são necessários para pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades. Neste caso, cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde também poderão ser utilizados.

Já as pessoas com deficiências permanente devem apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

Comorbidades

As comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para prioridade na vacinação são: doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatia, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fístulas asteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Embora não seja obrigatório, o governo de São Paulo incentiva a realização do pré-cadastro pelo portal Vacina Já ou pelo WhatsApp através do número (11) 95220-2923. O registro agiliza o tempo de atendimento em cerca de 90% e evita aglomerações.