SP alerta para vacinação contra sarampo e febre amarela

São Paulo – A Secretaria da Saúde de São Paulo faz um alerta aos paulistas que irão viajar neste final de ano para regiões do País e também do exterior consideradas áreas de risco para doenças como a febre amarela e sarampo. Nestes casos, a é recomendável a vacinação antes da viagem.

A imunização contra febre amarela, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é indicada para qualquer pessoa, a partir dos nove meses de idade, que for viajar a áreas consideradas de risco, especialmente para regiões rurais, ribeirinhas e de mata. Quem se vacinou há menos de 10 anos não precisa repetir a dose. O ideal é que as pessoas sejam vacinadas com, ao menos, 10 dias de antecedência à viagem. Entre os estados considerados de risco para a doença estão Minas Gerais, Maranhão e parte da Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Neste ano, o Estado de São Paulo registrou apenas casos vinculados à importação de sarampo, todos relacionados a vírus circulantes na Europa. Também houve surtos de sarampo em países da África e Oceania.

As crianças devem tomar a primeira dose da vacina aos 12 meses e a segunda dose, entre 4 e 6 anos. Para adolescentes de até 19 anos também são recomendadas duas doses e para adultos de até 50 anos uma dose. É indicado que a vacinação contra o sarampo seja realizada 15 dias antes de viajar.

Serviço

Os postos de saúde abrem de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A relação completa de postos de vacinação contra a febre amarela está disponível no site: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/posto_fad1.htm. Na capital, também é possível receber a imunização contra febre amarela na sala de vacinação do Instituto Pasteur, na avenida Paulista, 393, que funciona inclusive aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

Os principais sintomas do sarampo são febre e manchas avermelhadas no corpo, acompanhados ou não de tosse, coriza e conjuntivite. A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda, transmitida por mosquitos e que pode levar à morte. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, vômitos, dores no corpo, pele e olhos amarelados, sangramentos, fezes cor de “borra de café” e diminuição da urina.

