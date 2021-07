SP alcança 75% da população adulta vacinada contra a Covid-19

O estado de São Paulo já vacinou 75% da população adulta na campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo dados do vacinômetro do governo estadual, até esta segunda-feira, 26, 25,39 milhões das pessoas acima de 18 anos receberam ao menos uma dose da vacina.

Destas, 9,3, o que corresponde a cerca de 26%, completaram o esquema vacinal, com duas doses dos imunizantes do Coronavac, Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech ou por dose única da Janssen.

No levantamento de VEJA, que calcula o índice de vacinados de acordo com a população total, o estado imunizou 55,3% da população com ao menos uma dose e 20,6% com duas ou com a injeção única da Janssen, o que coloca SP em primeiro lugar entre os estados que mais vacinaram.

A população adulta do estado é de 35,3 milhões, segundo as estimativas do IBGE de 2020. A previsão do governo paulista é vacinar todas as pessoas deste público com pelo menos uma dose até 20 de agosto.

Em números absolutos, São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. Apenas nesta segunda-feira, foram aplicadas 399.475 doses, entre primeira, segunda e dose única. Desde o início da campanha de imunização, em 17 de janeiro, já foram administradas 34,8 milhões de doses.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: