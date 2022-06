Sobe para seis o número de casos de varíola dos macacos no Brasil

O número de casos confirmados de varíola dos macacos (monkeypox, em inglês) no Brasil subiu para seis com o registro de mais um episódio importado em Indaiatuba, no interior do estado de São Paulo, que contabiliza quatro casos da zoonose viral capaz de infectar humanos. O Ministério da Saúde informou que o novo caso foi confirmado nesta quinta-feira, 16, por meio de um teste RT-PCR feito pelo Instituto Adolf Lutz.

O paciente, um homem de 28 anos com histórico de viagem para a Europa, está em isolamento domiciliar e seu quadro clínico é estável. Seus contatos estão sendo monitorados.

Além dos quatro registros em São Paulo, há casos confirmados da doença no Rio Grande do Sul (1) e no Rio de Janeiro (1). De acordo com a pasta, 13 casos suspeitos estão em investigação.

Descoberta em 1958, a varíola dos macacos recebeu este nome por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do atual surto na Europa e na América do Norte demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

