Sobe 51% número de pessoas totalmente imunizadas no Brasil em julho

Nesta quarta-feira, 28, o Brasil ultrapassou 39,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19. Isso significa que 18,6% dos brasileiros já receberam duas doses das vacinas CoronaVac, Oxford-AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech, ou a injeção dose única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson.

O número é 51% maior que o registrado no dia 30 de junho, quando 25,9 milhões de brasileiros haviam completado o esquema de imunização com duas doses. Na época, a vacina da Janssen, único imunizante de apenas uma dose aprovado no país, ainda não estava disponível.

Assim como o número de casos e mortes pela doença tem variações entre regiões e estados, o de vacinação também oscila muito. Os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina estão acima da média brasileira.

Na dianteira está o Mato Grosso do Sul, com 32,1% de vacinados. Logo em seguida, vem o Rio Grande do Sul, com 25,8%. São Paulo está em terceiro lugar, com 21,3%, seguido do Espírito Santo 19,5%. No outro extremo, os estados com a menor taxa de habitantes totalmente imunizados são: Amapá (11%), Roraima (12,9%), Rondônia (13,6%) e Acre (13,7%).

Confira o avanço da vacinação no Brasil: