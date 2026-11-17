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Sintomas respiratórios levantam dúvidas sobre Covid. Saiba quando testar, como interpretar resultados negativos e a diferença entre testes rápidos e RT-PCR. A infectologista Rosana Richtmann reforça a importância da testagem precoce, principalmente para grupos de risco, e orienta sobre cuidados e quando procurar atendimento médico.

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Dor de garganta, tosse, coriza e febre levantam uma dúvida que continua presente na rotina dos brasileiros: é Covid ou outra infecção respiratória? Como os sintomas podem se confundir, a testagem ajuda a esclarecer o diagnóstico e orientar os cuidados. Um resultado negativo, porém, especialmente no teste rápido de antígeno, não descarta a infecção. O exame pode ter sido realizado quando a quantidade de vírus ainda era insuficiente para ser detectada.

Em entrevista ao VEJA em Foco, a infectologista Rosana Richtmann reforçou a importância de procurar avaliação e fazer o teste diante de sintomas, sobretudo entre pessoas dos grupos de risco. A identificação precoce permite avaliar o tratamento adequado e reduzir a possibilidade de complicações.

Quando fazer o teste de Covid?

Quem apresenta sintomas pode fazer o teste assim que eles surgirem. Não é necessário esperar vários dias para iniciar a investigação. Essa é a orientação da agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, a FDA, que recomenda repetir o exame de antígeno caso o primeiro resultado seja negativo.

Os testes rápidos detectam proteínas do coronavírus e apresentam melhor desempenho nos primeiros dias da doença, geralmente nos primeiros cinco a sete dias após o início dos sintomas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No caso dos autotestes, é necessário respeitar a janela de utilização, a coleta e o tempo de leitura descritos na bula do fabricante.

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O teste deu negativo. Preciso repetir?

Se o teste de antígeno der negativo e houver sintomas, a FDA recomenda uma nova testagem 48 horas depois, totalizando pelo menos dois exames. O intervalo permite aumentar a chance de identificar uma infecção que ainda não era detectável na primeira coleta.

A recomendação de repetição se refere aos testes de antígeno. Um profissional de saúde também pode indicar um exame molecular, como o RT-PCR, para esclarecer a suspeita. Esse método tem maior sensibilidade para detectar o vírus. Se os sintomas persistirem ou piorarem, é importante procurar avaliação, mesmo com resultados negativos.

Qual é a diferença entre o teste rápido e o RT-PCR?

O teste de antígeno oferece uma resposta mais rápida, geralmente em 15 a 30 minutos, mas tem menor capacidade de identificar a infecção do que os métodos moleculares. O RT-PCR pesquisa o material genético do vírus e pode ajudar na investigação quando o teste rápido é negativo, mas a suspeita permanece.

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Já os exames de anticorpos, conhecidos como sorológicos, não são indicados para diagnosticar a Covid no início dos sintomas. Eles identificam uma resposta do organismo que pode estar relacionada a uma infecção anterior ou à vacinação.

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O que fazer enquanto a dúvida não é esclarecida?

Enquanto houver sintomas, a orientação é ficar em casa se estiver indisposto, reduzir o contato com outras pessoas e utilizar máscara ao compartilhar ambientes. Também é importante manter os espaços ventilados e evitar locais fechados e com aglomeração. Esses cuidados ajudam a reduzir a transmissão mesmo quando a causa do quadro respiratório ainda é desconhecida.

Na entrevista à VEJA, Rosana destacou que a atenção também deve envolver pessoas saudáveis que convivem com idosos ou indivíduos vulneráveis. Nesses casos, testar, usar máscara e reduzir o contato direto são medidas de proteção.

Quando procurar atendimento médico?

Pessoas com maior risco de desenvolver formas graves devem buscar avaliação logo no início dos sintomas. Entre elas estão idosos, imunocomprometidos e pacientes com determinadas doenças crônicas. Não é recomendável aguardar a repetição do teste para procurar ajuda se houver piora, pois os tratamentos indicados para alguns pacientes precisam começar nos primeiros dias da doença.

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Falta de ar, dificuldade para respirar e dor ou pressão no peito exigem atendimento imediato, independentemente do resultado do exame. A avaliação médica também pode investigar outras causas para os sintomas, como gripe e outras infecções respiratórias.