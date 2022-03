Será que uma nova variante do coronavírus surgirá em breve?

“Uma nova variante do coronavírus pode surgir em um futuro próximo”. Essa afirmação é do epidemiologista Adam Kucharski, professor associado da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido. Segundo o especialista, isso pode ocorrer porque alguns países experimentam um “período de lua de mel” da Covid-19, graças aos baixos índices de novos casos e as altas taxas de vacinação. “Podemos ver mais ondas, dependendo de quando as variantes surgirem. É claro que a gravidade das ondas futuras dependerá das características das cepas ainda desconhecidas, que podem ser mais severas como a alpha ou mais leves como a ômicron”, explicou.

Especialistas em saúde pública também disseram, recentemente, ao jornal The Guardian, que os líderes globais devem usar o atual período de calmaria para se preparar para um próximo surto “Caberá a cada país decidir como será essa fase pós-emergência a longo prazo”, afirmou Kucharski.

O médico de doenças infecciosas da Universidade de Stanford, Abraar Karan, concorda: “Uma vez que tenhamos outra variante, a quantidade de propagação dependerá do tipo de preparação que fizermos agora”, disse ao jornal britânico.