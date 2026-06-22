Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

Sensores de glicose passam a ser fornecidos gratuitamente pela prefeitura de SP a crianças com diabetes

Medida ajudará a evitar complicações com as quais convivem as famílias e pode inspirar outros locais do Brasil

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h00
Diabetes
Sem picadas no dedo: sensor contínuo evita chateação e permite monitoramento dia e noite (iStock/Getty Images)
Continua após publicidade
Sensores de glicose passam a ser fornecidos gratuitamente pela prefeitura de SP a crianças com diabetes Priorize VEJA no Google

A Prefeitura de São Paulo deu um passo importante ao iniciar a distribuição gratuita de sensores de monitoramento contínuo de glicose para crianças com diabetes tipo 1 que precisam tomar insulina.

A medida, conduzida pela Secretaria Municipal da Saúde, começa beneficiando crianças de 2 a 12 anos já vinculadas ao Programa de Automonitoramento Glicêmico, com prioridade para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.

A iniciativa nasce da Lei nº 18.306/2025, originada de projeto do vereador Thammy Miranda, e prevê o fornecimento de sensores para monitorização contínua de glicose a esse público. O protocolo operacional da rede municipal também estabelece que o Programa de Automonitoramento Glicêmico deve apoiar a continuidade do cuidado, a adesão ao controle domiciliar da glicemia e o acesso a insumos pelo SUS municipal.  

Siga

Na prática, isso significa menos picadas no dedo, mais informação em tempo real e maior segurança para crianças, famílias e equipes de saúde. Para quem convive com diabetes tipo 1, saber como a glicose se comporta ao longo do dia e da noite não é detalhe: é parte essencial do tratamento.

Continua após a publicidade

O sensor permite identificar tendências de alta e queda da glicose, ajuda a prevenir hipoglicemias, favorece ajustes mais adequados de insulina, alimentação e atividade física, além de reduzir a ansiedade de pais e responsáveis. Uma criança que antes dependia de várias medições por punção na ponta do dedo passa a contar com uma ferramenta que mostra o que está acontecendo de forma contínua.

É verdade que a incorporação dessa tecnologia pode aumentar os custos no curto prazo. Mas olhar apenas para a despesa imediata é uma conta incompleta. Um monitoramento melhor pode evitar descompensações, idas ao pronto-socorro, internações e complicações futuras do diabetes.

Continua após a publicidade

Ao trazer o paciente para um controle mais adequado da glicose, o sensor ajuda a proteger rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos ao longo da vida.

Quem pensa que sensor de glicose é luxo está enganado. Ele é estratégia de cuidado. É monitoramento, prevenção de hipoglicemias e internações, é educação em saúde. Cada leitura, cada alerta e cada gráfico ajudam a família a entender melhor o diabetes e a tomar decisões mais seguras no dia a dia.

Continua após a publicidade

No fundo, trata-se também de economia aos cofres públicos. Prevenir complicações costuma custar menos do que tratá-las quando já estão instaladas. E, no caso de crianças, o impacto é ainda maior: controlar melhor o diabetes desde cedo pode significar uma vida adulta com menos sequelas, menos afastamentos, menos sofrimento e mais autonomia.

A estimativa inicial da Prefeitura é beneficiar 1.584 crianças que atendem aos critérios estabelecidos. Foram adquiridos 9 mil sensores, com previsão de novas compras conforme a implementação avançar. É um começo relevante, mas ainda limitado diante da necessidade real de pessoas com diabetes no país.

Continua após a publicidade

Por isso, a medida paulistana deveria inspirar o Brasil inteiro. Cada cidade e cada estado deveriam ter algo semelhante. O acesso a tecnologias de cuidado não pode depender apenas do CEP de nascimento ou moradia. Crianças com diabetes tipo 1 em outras regiões também enfrentam madrugadas de medo, risco de hipoglicemia, oscilações glicêmicas e famílias sobrecarregadas.

Cabe à sociedade cobrar seus legisladores. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores precisam ser pressionados a transformar esse tipo de política em realidade mais ampla. O SUS já é uma das maiores conquistas brasileiras; o desafio é garantir que a inovação chegue a quem mais precisa, com critérios transparentes, acompanhamento profissional e sustentabilidade.

Continua após a publicidade

O próximo passo, portanto, é fazer com que esse avanço deixe de ser exceção e se torne política pública em todo o Brasil.

Publicidade
TAGS:
Criança
Diabetes
Exame
Na Veia
prevenção
SUS
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).