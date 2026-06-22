Sensores de glicose passam a ser fornecidos gratuitamente pela prefeitura de SP a crianças com diabetes

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São Paulo inicia a distribuição gratuita de sensores de monitoramento contínuo de glicose para crianças com diabetes tipo 1. A medida, que beneficia pequenos de 2 a 12 anos, visa proporcionar mais segurança, menos picadas e melhor controle glicêmico, com foco em prevenção e qualidade de vida.

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A Prefeitura de São Paulo deu um passo importante ao iniciar a distribuição gratuita de sensores de monitoramento contínuo de glicose para crianças com diabetes tipo 1 que precisam tomar insulina.



A medida, conduzida pela Secretaria Municipal da Saúde, começa beneficiando crianças de 2 a 12 anos já vinculadas ao Programa de Automonitoramento Glicêmico, com prioridade para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.

A iniciativa nasce da Lei nº 18.306/2025, originada de projeto do vereador Thammy Miranda, e prevê o fornecimento de sensores para monitorização contínua de glicose a esse público. O protocolo operacional da rede municipal também estabelece que o Programa de Automonitoramento Glicêmico deve apoiar a continuidade do cuidado, a adesão ao controle domiciliar da glicemia e o acesso a insumos pelo SUS municipal.

Na prática, isso significa menos picadas no dedo, mais informação em tempo real e maior segurança para crianças, famílias e equipes de saúde. Para quem convive com diabetes tipo 1, saber como a glicose se comporta ao longo do dia e da noite não é detalhe: é parte essencial do tratamento.

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O sensor permite identificar tendências de alta e queda da glicose, ajuda a prevenir hipoglicemias, favorece ajustes mais adequados de insulina, alimentação e atividade física, além de reduzir a ansiedade de pais e responsáveis. Uma criança que antes dependia de várias medições por punção na ponta do dedo passa a contar com uma ferramenta que mostra o que está acontecendo de forma contínua.

É verdade que a incorporação dessa tecnologia pode aumentar os custos no curto prazo. Mas olhar apenas para a despesa imediata é uma conta incompleta. Um monitoramento melhor pode evitar descompensações, idas ao pronto-socorro, internações e complicações futuras do diabetes.



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Ao trazer o paciente para um controle mais adequado da glicose, o sensor ajuda a proteger rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos ao longo da vida.

Quem pensa que sensor de glicose é luxo está enganado. Ele é estratégia de cuidado. É monitoramento, prevenção de hipoglicemias e internações, é educação em saúde. Cada leitura, cada alerta e cada gráfico ajudam a família a entender melhor o diabetes e a tomar decisões mais seguras no dia a dia.

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No fundo, trata-se também de economia aos cofres públicos. Prevenir complicações costuma custar menos do que tratá-las quando já estão instaladas. E, no caso de crianças, o impacto é ainda maior: controlar melhor o diabetes desde cedo pode significar uma vida adulta com menos sequelas, menos afastamentos, menos sofrimento e mais autonomia.

A estimativa inicial da Prefeitura é beneficiar 1.584 crianças que atendem aos critérios estabelecidos. Foram adquiridos 9 mil sensores, com previsão de novas compras conforme a implementação avançar. É um começo relevante, mas ainda limitado diante da necessidade real de pessoas com diabetes no país.

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Por isso, a medida paulistana deveria inspirar o Brasil inteiro. Cada cidade e cada estado deveriam ter algo semelhante. O acesso a tecnologias de cuidado não pode depender apenas do CEP de nascimento ou moradia. Crianças com diabetes tipo 1 em outras regiões também enfrentam madrugadas de medo, risco de hipoglicemia, oscilações glicêmicas e famílias sobrecarregadas.

Cabe à sociedade cobrar seus legisladores. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores precisam ser pressionados a transformar esse tipo de política em realidade mais ampla. O SUS já é uma das maiores conquistas brasileiras; o desafio é garantir que a inovação chegue a quem mais precisa, com critérios transparentes, acompanhamento profissional e sustentabilidade.

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O próximo passo, portanto, é fazer com que esse avanço deixe de ser exceção e se torne política pública em todo o Brasil.