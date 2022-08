Senado aprova projeto que obriga planos a cobrir terapias fora do rol

O Senado aprovou nesta segunda-feira, 29, projeto de lei que obriga as operadoras de saúde a cobrirem tratamentos que estejam fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

A decisão ocorre quase três meses depois de o Superior Tribunal de Justiça ter decidido que as empresas não seriam obrigadas a pagar por tratamentos que estivessem fora da lista da ANS.

O posicionamento do tribunal levou à suspensão de tratamentos e terapias que estavam sendo feitas por milhares de usuários e negou o acesso aos procedimentos por aqueles que buscavam assistência do mesmo gênero.

Associações de pacientes promoveram intensa mobilização, pressionando inclusive os parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o tema, ação que terminou na formulação do projeto agora aprovado também pelo Senado. A aprovação pela Câmara aconteceu no dia 3 deste mês.

Pelo projeto, as operadoras são obrigadas a custear tratamentos que sejam comprovadas cientificamente e que tenham protocolo de aplicação desenvolvido, aqueles que contam com a recomendação de uso pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS ou de órgão internacional de atribuição semelhante reconhecido mundialmente.

Resposta das operadoras

As empresas estudam entrar na Justiça contra a aprovação do projeto. Antes, no entanto, pretendem pleitear o veto ao presidente Jair Bolsonaro.

