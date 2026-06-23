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Saúde

Semaglutida no SUS: farmacêutica submete pedido e ministério prevê estudo

Novo Nordisk apresentou proposta de incorporação do Wegovy à Conitec com desconto de 59% para o governo; pasta deve avaliar 250 pacientes

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 12h10 | Atualizado em 23 jun 2026, 12h15
Wegovy - obesidade - emagrecimento - ozempic - remédio - medicamento
Além de redução de preço, Novo Nordisk apresentou análise econômica para atender aos critérios de custo-efetividade do SUS para incorporação da caneta antiobesidade Wegovy (Illustration by Scott Olson/Getty Images)
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Semaglutida no SUS: farmacêutica submete pedido e ministério prevê estudo Priorize VEJA no Google

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk apresentou um novo pedido para incorporação da caneta contra obesidade à base de semaglutida Wegovy na rede pública de saúde. A solicitação, submetida à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), estabelece desconto de 59% no medicamento para o governo. O Ministério da Saúde também prevê um estudo para avaliar como o tratamento pode se encaixar com a realidade do SUS.

A nova submissão da empresa foi feita na semana passada e contou com uma análise econômica para atender aos critérios de custo-efetividade do SUS para incorporação da caneta antiobesidade injetável Wegovy. O diferencial desse pedido foi o foco em pacientes que vivem com obesidade e já sofreram infarto.

Segundo a Novo Nordisk, essa indicação permite ofertar o tratamento a pessoas com risco elevado de novos eventos cardiovasculares graves. Isso teria ainda impactos positivos para o sistema de saúde, considerando a redução de hospitalizações e demais cenários de alta complexidade que oneram a rede pública.

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“Trata-se de uma iniciativa voltada a pacientes de alto risco, com potencial de reduzir a recorrência de eventos graves e a necessidade de cuidados intensivos”, disse, em nota, Leonardo Bia, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Novo Nordisk no Brasil. “Essa intervenção médica é crucial para evitar que o paciente infartado volte a ocupar um leito de UTI.”

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População sugerida para receber semaglutida pelo SUS

O pedido da farmacêutica sugere que adultos com mais de 45 anos sem diabetes, com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 40 e histórico comprovado de infarto formem a população elegível para receber o tratamento gratuitamente pelo SUS.

Para dar embasamento científico à solicitação, a Novo Nordisk compilou os dados do estudo Select, que comprovou que, em pacientes com doença cardiovascular estabelecida, a semaglutida 2,4 mg (Wegovy) reduz em 20% o risco de infarto, acidente vascular cerebral e morte em pessoas que vivem com sobrepeso ou obesidade – sem diagnóstico de diabetes -.

Estudo do Ministério da Saúde com caneta contra obesidade

O Ministério da Saúde informou que vai iniciar um estudo para verificar como o tratamento com agonistas do GLP-1, caso da semaglutida, pode se adaptar à realidade do SUS.

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Em nota enviada à reportagem de VEJA, a pasta informou que o protocolo de acompanhamento será realizado com cerca de 250 pacientes que vivem com obesidade grave e com indicação para cirurgia bariátrica que já são atendidos pelo Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre (RS).

O hospital já faz parte do projeto-piloto de um programa global da farmacêutica para acesso equitativo à terapia em unidades de saúde públicas no Brasil, Dinamarca e Ilhas do Pacífico.

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A pasta informou que pediu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) priorize registros de medicamentos à base de semaglutida, cuja patente caiu neste ano, e liraglutida.

“Com a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado e aumento da concorrência, os preços devem cair de forma significativa”, afirmou.

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Esse ponto é importante porque, como o próprio ministério relembrou, a Conitec deu parecer desfavorável à incorporação dos princípios ativos no ano passado “considerando, entre outras razões, o impacto orçamentário de mais de R$ 8 bilhões”.

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