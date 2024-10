Semaglutida contra a dor? Estudo mostra efeito do remédio na artrose

Um dos principais representantes da nova geração de medicamentos para a obesidade, o Wegovy, irmão do Ozempic destinado ao tratamento do excesso de peso, tem sido testado em uma série de estudos para outras aplicações que, de forma mais direta ou indireta, espelham a relação entre o acúmulo de gordura corporal e doenças como esteatose hepática, problemas cardiovasculares e Alzheimer.

Em um dos braços dos estudos clínicos, a meta dos cientistas foi investigar se as canetas injetáveis de semaglutida de uso semanal, criadas pelo laboratório Novo Nordisk, teriam efeito diante de uma das consequências do ganho de peso, o desgaste das articulações. E os resultados da intervenção foram positivos, ao menos no controle das dores da artrose, como revela o experimento recém-publicado no respeitado periódico The New England Journal of Medicine.

O trabalho envolveu 407 pessoas, oito em cada dez mulheres, numa faixa etária média de 56 anos. Todos os participantes apresentavam obesidade e sinais e sintomas de osteoartrite (outra denominação para a artrose) nos joelhos, de intensidade ao menos moderada.

Ao longo de um ano e meio, parte dos voluntários recebeu, sem que soubesse exatamente, injeções semanais de 2,4 mg de semaglutida (Wegovy); ao restante eram administradas doses de placebo, canetas sem o princípio ativo. Todo mundo foi orientado a fazer uma reeducação alimentar e atividade física. Ao final, os pesquisadores notaram que o primeiro grupo perdeu, em média, 13% do peso e o segundo, 3%.

Continua após a publicidade

Até aí, nada de novidade: estudos prévios demonstraram a segurança e eficácia da medicação para a obesidade. O pulo do gato veio ao se analisar o escore de dor dos participantes. A turma da semaglutida passou a sofrer menos com os incômodos gerados pela artrose.

Efeito do Wegovy contra as dores

“No início do experimento, a nota média dos pacientes era de 72 pontos no escore de dor, que vai de 0 a 100. No final, ela caiu para 42 pontos entre quem utilizou o medicamento”, conta o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Couri, pesquisador da USP de Ribeirão Preto. “Em paralelo, houve melhora expressiva na qualidade de vida e diminuição do uso de analgésicos para as dores da osteoartrite.”

Na análise, o fármaco foi considerado bem tolerado, com efeitos colaterais transitórios, sobretudo gastrointestinais.

Continua após a publicidade

Duas hipóteses foram levantadas para justificar os resultados. “Certamente a grande redução de peso explica boa parte deles”, argumenta Couri. Mas o médico lembra que, numa investigação com a liraglutida, injeção da mesma classe da semaglutida mas de uso diário, não houve melhora nas dores de joelho.

Desse modo, os autores do trabalho especulam que o benefício do Wegovy, além da maior perda de peso, resida em sua ação anti-inflamatória. Ora, as juntas doem na osteoartrite devido a uma inflamação persistente. No entanto, novos estudos deverão ser feitos para compreender o mecanismo de ação exato.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram