Secretaria da Saúde de SP alerta para prevenção de dengue e chikungunya em período de chuva e calor

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) enviou um comunicado à imprensa na quinta-feira, 8, para reforçar à população a orientação de eliminar recipientes com água parada dentro e fora de casa.

O alerta chega em meio à combinação de chuva, umidade e temperaturas elevadas prevista para diferentes regiões do Estado de São Paulo nos próximos dias. O cenário pode favorecer a formação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

A previsão do tempo durante o fim de semana prolongado, com feriado na segunda-feira, 12, é de sol e calor no estado de São Paulo.

Na Grande SP, são esperados períodos de sol, com tempo mais instável na segunda. Fortes pancadas de chuva devem ocorrer em todos os dias do fim de semana, à tarde e em parte da noite.

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Muito sol e calor são esperados para o restante da região, com temperaturas acima dos 30ºC, segundo informações do Climatempo.

O que fazer

Em 2026, o Estado de São Paulo já registrou 60.965 casos de dengue e 43 mortes pela doença, segundo dados da secretaria estadual de saúde.

Após períodos de chuva, alguns objetos deixados em áreas externas podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito, incluindo:

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Vasos de plantas;

Calhas;

Pneus;

Garrafas;

Caixas-d’água.

No caso de caixas d’água, tonéis e cisternas, a orientação é mantê-los rigorosamente fechados com tampas adequadas. Pratos de plantas podem ser preenchidos com areia até a borda ou lavados semanalmente.

Garrafas, latas e baldes devem ser guardados sempre com a boca para baixo. Outra recomendação é descartar pneus e entulhos em locais apropriados.

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Em calhas e ralos, vale remover folhas e sujeiras, além de manter os ralos limpos, aplicando água sanitária ou telas de proteção.

Para piscinas, a orientação é realizar manutenção semanal com cloro e manter a limpeza das bordas ou cobrir a estrutura quando não estiver em uso.

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A dengue costuma começar com febre alta, acima de 38°C, de início repentino e duração de dois a sete dias. Também pode causar dor de cabeça,

dores nas articulações, dor atrás dos olhos, fraqueza, além de náuseas, vômitos, e manchas vermelhas e coceira na pele.

Em caso de suspeita, a orientação é procurar um serviço de saúde e não se automedicar.