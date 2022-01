Saúde vai republicar nota com indicação de kit covid com alterações

O Ministério da Saúde afirmou nesta terça-feira, 25, que vai republicar a nota técnica que indicava hidroxicloroquina, medicamento do “kit covid” que não tem eficácia comprovada cientificamente para Covid-19, e afirmava que vacinas não são eficazes nem seguras para evitar a doença. A nota abordava as recomendações para tratamento de pacientes com Covid-19 aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec).

A pasta informou que uma nova versão, sem a tabela, deve ser publicada na edição desta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União. O quadro que será retirado continha as informações que contrariam estudos científicos publicados no Brasil e em outras partes do mundo, recomendações das principais sociedades médicas e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o ministério, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) vai publicar a nota novamente para “promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como a de que a decisão critica o uso das vacinas Covid-19”.

Nesta segunda-feira, 24, o Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid da Associação Médica Brasileira (AMB) informou que iria pedir a anulação da nota técnica e publicou documento fazendo duras críticas ao ministro Marcelo Queiroga por sua conduta durante a pandemia.

“Vivemos dias de gravidade ímpar no sistema de saúde do Brasil, enquanto o ministro da Saúde desperdiça tempo, endossa tratamentos ineficazes e protela a vacinação. Causa-nos indignação e temor a omissão, as idas e vindas do ministro, assim como posições que contradizem as boas evidências científicas, expondo a saúde e a vida dos brasileiros”, afirmou a entidade.

