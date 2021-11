Saúde fecha acordo para adquirir 100 milhões de doses da Pfizer para 2022

O Ministério da Saúde fechou acordo com a Pfizer nesta segunda-feira, 29, para aquisição de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica para o próximo ano. A cerimônia de assinatura do contrato é realizada nesta manhã no Hospital Martagão Gesteira, em Salvador.

De acordo com o contrato, é possível aumentar a quantidade de doses caso seja preciso. “O acordo prevê ainda aumentar para até 50 milhões de doses, o que inclui versões modificadas contra nossas variantes, se necessário, totalizando 150 milhões de doses. Assim, reforçamos nosso compromisso na luta contra a pandemia”, afirmou Marta Díez, presidente da Pfizer no Brasil, durante o evento.

Segundo balanço divulgado pelo ministério neste domingo, 28, os estados receberam 147,2 milhões de doses do imunizante da Pfizer do Governo Federal desde o início da campanha de vacinação.

“No total, aproximadamente 307 milhões de doses foram aplicadas no Brasil. Mais de 158 milhões receberam a primeira dose, o equivalente a quase 90% da população-alvo, composta de 177 milhões de pessoas. Já 134 milhões completaram o esquema vacinal, o que corresponde a 76% do público principal”, informou.