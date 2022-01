Saúde diz que sistemas atacados por hacker serão restabelecidos na sexta

Pouco mais de um mês depois do ataque hacker, no dia 10 de dezembro, que atingiu os sistemas do Ministério da Saúde, a pasta prevê que os dados estarão disponíveis para acesso da população em geral a partir da próxima sexta-feira, 14. Na ação, foram deletadas informações sobre óbitos, vacinação e hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

No ataque, foram impactadas plataformas como o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e o ConecteSUS.

Segundo Rodrigo Cruz, secretário-executivo do Ministério da Saúde, os invasores acessaram a nuvem com dados, softwares e aplicações personalizados do ministério, mas não o sistema da pasta. Eles conseguiram uma credencial de acesso e apagaram as informações. Como o ministério e a empresa que armazena os dados tinham backup, foi possível recuperar os dados.

“Aconteceu o ataque, ele foi grave, apagaram-se todos os registros de vacina, óbitos e casos que estavam na nuvem. Após um trabalho, verificou-se que esses dados não foram perdidos, mas demora-se um tempo para se reconstruir todos esses sistemas”, explicou Cruz.

O secretário-executivo disse que, ainda em dezembro, foram restabelecidos os sistemas para que estados e municípios pudessem inserir os dados que são acessados pelo ministério. O próximo passo foi a disseminação dessas informações para os órgãos estaduais e municipais e demais entidades públicas, que podem consultar informações sobre hospitalização e casos. Já as sobre vacinação, devem voltar também a partir desta sexta-feira, 14.

Cruz afirmou que foi dada a ordem de prioridade para a retomada das informações por registro, disponibilização dos dados para os órgãos públicos e, por fim, a disseminação para a população. Ele disse que não considera que o país teve um “apagão de dados”, porque o ministério manteve acesso às informações enquanto resolvia a questão.