Saúde anuncia chegada antecipada de doses da vacina infantil contra Covid

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta segunda-feira, 17, que um lote com 1,8 milhão de doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegará ao Brasil no dia 24 deste mês, três dias antes do previsto. A notícia foi dada pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, em redes sociais.

Até o final do mês, desembarcarão no Brasil 4,3 milhões de vacinas. Em fevereiro, devem ser entregues 7,3 milhões doses do imunizante.

A vacinação infantil contra a Covid-19 no país começou na sexta-feira, 14, em São Paulo. Espera-se que, ao todo, vinte milhões de crianças entre e 11 anos de idade sejam protegidas.

Todas as pesquisas feitas até agora e a experiência registrada durante os meses de aplicação das vacinas em crianças mostram que os imunizantes são seguros e eficientes. A exemplo do impacto em adultos, a vacina em dose pediátrica impede que a doença evolua para etapas mais graves em crianças infectadas pelo coronavírus, inclusive por variantes de preocupação, como a ômicron que hoje é a responsável pela maioria dos casos de Covid-19 no Brasil.