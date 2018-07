Sarampo: Rio de Janeiro confirma dois casos da doença

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que dois estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tiveram o diagnóstico de sarampo confirmado. De acordo com a pasta, autoridades sanitárias da capital já realizaram, no dia 3 de julho, vacinação de bloqueio na faculdade. A secretaria informou ainda que a cobertura vacinal contra a doença para crianças de um ano no estado é de 95%.

Calendário vacinal

Para crianças com idade entre 12 e 15 meses a imunização contra o sarampo deve ser feita em duas doses e integra as vacinas Tríplice Viral e Tetra Viral. Crianças de até um ano de idade e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados com as duas doses necessárias devem procurar um posto de vacinação para atualizar a caderneta.

Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, extremamente contagiosa e muito comum na infância. Os sintomas incluem febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento do nariz, seguidos de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias. Pode haver também infecção de ouvido, pneumonia, convulsões, lesão cerebral e até morte.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto estão abaixo da meta no Brasil – incluindo a dose que protege contra o sarampo, doença que tem registrado surtos em pelo menos três estados: Amazonas e Roraima, que juntos já registram cerca de 500 casos confirmados e mais de 1.500 em investigação; e Rio Grande do Sul, que já confirmou seis casos.

(Com Agência Brasil)