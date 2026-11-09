Sarampo: EUA registram mais de 5 mil casos da doença e batem recorde dos últimos 35 anos

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Os Estados Unidos registram o maior surto de sarampo em 35 anos, com 5.182 casos e mortes, reacendendo o alerta sobre a vacinação. 96% dos infectados não estavam imunizados, e a queda na cobertura vacinal deixou 280 mil crianças desprotegidas. Entenda a crise sanitária e a urgência da imunização para conter a doença.

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O surto de sarampo em andamento nos Estados Unidos já levou a 5 182 casos pela doença neste ano, segundo balanço dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) com dados até 5 de novembro. O número de registros não chegava a esse patamar há 35 anos, quando ocorreram 9 843 notificações.

O levantamento aponta 43 novos surtos neste ano, considerando que há casos relacionados à disseminação do vírus iniciada no ano passado. A doença circula por 47 estados e distritos, entre eles Alasca, Califórnia, Nova York, Pensilvânia, Texas e Washington. De todos os casos confirmados, apenas 18 são de estrangeiros que visitaram o país.

Desde 1991, país não notificava mais de 2 300 episódios da infecção viral. Os anos com maior número de registros, até então, tinham sido 2025 (2 289 casos), 1992 (2 126) e 2019 (1 274). Em 2004, foram apenas 37 episódios. E em 2020, em função da pandemia de covid-19, somente 13 casos foram contabilizados.

O estado da Pensilvânia é o mais afetado pelo surto, totalizando 1 476 registros da doença e seis mortes por sarampo. No início do mês, também foi registrada a morte de uma criança no estado de Nova York, a primeira em 30 anos.

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As mortes ocorridas só nos dois estados já confrontam o balanço do CDC, que contabiliza apenas quatro óbitos em 2026.

De acordo com a agência de notícias Reuters, isso passou a acontecer depois que o órgão, gerido pelo Secretário de Saúde dos Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr., começou a ter como base os dados de mortalidade do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde e não mais os números dos departamentos de saúde estaduais para contabilizar as mortes por sarampo.

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Vacinação contra o sarampo

Entre os casos confirmados de sarampo, 96% foram registrados em pessoas não vacinadas ou com o estado vacinal desconhecido. Esse dado é importante porque mostra a importância da imunização com a tríplice viral. O sarampo é uma doença prevenível por vacina e as duas doses, esquema completo, têm 97% de eficácia contra a infecção viral.

Nos Estados Unidos, a faixa etária mais afetada é a de pessoas com mais de 20 anos (2.132 casos), seguida da população de 5 a 19 anos (2.104). As crianças com menos de 5 anos vêm depois (908).

É neste grupo que se encaixam os pacientes de maior risco para a infecção, os bebês, que podem sofrer com complicações e até morrer. Segundo os dados do CDC, 17% dos casos nessa população resultaram em internação.

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O espalhamento da doença nos Estados Unidos está associado à queda da cobertura vacinal. O CDC informou que a vacinação de crianças pequenas diminuiu de 95,2% no ano letivo de 2019-2020 para 92,4% em 2025-2026, resultando em 280 000 crianças desprotegidas.

“A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é muito segura e eficaz. Quando mais de 95% das pessoas em uma comunidade são vacinadas (cobertura >95%), a maioria das pessoas fica protegida pela imunidade coletiva (imunidade de rebanho)”, diz, em trecho do relatório, o órgão.