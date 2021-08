São Paulo vacina mais de 86% da população com ao menos uma dose

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 11, que 86,16% da população com mais de 18 anos foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. E 26,06% da população geral está com o esquema vacinal completo, ou seja, tomaram duas doses ou receberam uma vacina de dose única. Segundo dados do vacinômetro, até as 12h45 desta quarta-feira foram aplicadas 41.365.026 doses no estado.

O governador, João Doria, anunciou um novo recorde de aplicação de vacinas em um único dia: 640,5 mil doses aplicadas nos 645 municípios. “Numericamente, é o estado que mais vacinas aplicou em todo país”, disse. As estatísticas de terça-feira, 10, indicam 420.146 vacinas aplicadas em primeira dose e 218.055 em segunda dose, sem contar 2.386 pessoas que receberam imunizante de dose única, totalizando 640.587 doses aplicadas. Segundo o governo estadual, esse número corresponde a 31% de imunizações realizadas ontem no Brasil.

Doria assegurou que a vacinação para adolescentes com idade de 12 a 17 anos está mantida para começar no dia 18 de agosto, iniciando-se por aqueles com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. A expectativa do governo é vacinar todo o público nessa faixa etária com pelo menos uma dose da vacina até a primeira quinzena de setembro. Já os adultos devem receber ao menos uma dose da vacina até 16 de agosto segundo o Plano Estadual de Imunização.