São Paulo tem menor ocupação de UTI por Covid-19 desde abril de 2020

O Estado de São Paulo registrou na quinta-feira 4 , o menor número de leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19 desde abril de 2020. Eram 1.463 pacientes internados em estado grave, necessitando de cuidados intensivos.

O número de internados, de 3.160, também era dez vezes menor do que o notificado no auge da segunda onda, quando foram contabilizados mais de 31 mil pacientes.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 25,6% no estado e 34% na Grande São Paulo.

Até o momento, houve 4.409.404 casos, dos quais 4.237.626 já estão recuperados, incluindo 455.859 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 152.222 óbitos.

A queda no número de casos, hospitalizações e óbitos ocorre de forma acentuada e é resultado do avanço da vacinação no estado. Na sexta-feira 5, o índice da população com mais de dezoito anos vacinada se aproxima dos 90%. Segundo portal do governo paulista, a taxa é de 88,99% dos adultos com sistema vacinal completo.

A taxa é maior do que a verificada em países como Canadá (74%) e França (68%).