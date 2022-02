São Paulo registra queda de mortes por Covid-19 pela primeira vez em 2022

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 23, que pela primeira vez em 2022, o número de mortes por Covid-19 teve uma queda no estado. Segundo o governo paulista, na última semana, os óbitos cairam 11%. “O avanço da vacinação impediu que a variante ômicron causasse mais mortes. Os cientistas estavam certos, é a vacina que salva. Muitas vidas foram poupadas no estado de São Paulo por conta da vacinação”, disse Doria.

O número de casos e de hospitalizações também caíram. “Esta semana temos 56,1% de taxas de ocupação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), há três semanas estava em 74%”, afirmou Jean Gorinchteyn, secretário estadual de saúde.

Doria também falou sobre a vacinação infantil. Segundo o governo paulista, o estado ultrapassou 65% de crianças entre 5 e 11 anos, o que equivale a mais de 2,7 milhões imunizados com a primeira dose. “A vacinação na escola permitiu esse avanço, já que os pais não precisaram comparecer, apenas enviar uma autorização”, disse.

Ainda sobre a vacinação, de acordo com o vacinômetro, São Paulo registrou a aplicação de 99 milhões de doses aplicadas. Mesmo assim, Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), alertou pelos faltosos para receber a segunda dose do imunizante. “2,1 milhões de pessoas não retornaram, mas vamos continuar esse trabalho junto aos municípios para que as pessoas voltem aos postos e recebam sua segunda doses”, disse. Regiane informou ainda que 20 milhões de pessoas em São Paulo tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.