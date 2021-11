São Paulo registra queda de 93% de mortes por Covid-19 desde abril

As mortes por Covid-19 no estado de Sâo Paulo caíram em cerca de 93% no estado, em relação a abril deste ano, registrando 62 óbitos na terça-feira 2. Em 1° de abril, o número de mortos pela doença chegava a 890. “Temos bons índices acumulados nas últimas nove semanas aqui em São Paulo, e a razão é a vacinação”, disse o governador João Doria, em entrevista coletiva.

Segundo o governo do estado, 88% da população de São Paulo está com o esquema vacinal completo, com duas doses ou dose única, contra apenas 3,6% em abril. A campanha de vacinação no estado também resultou no total mensal mais baixo de mortes por Covid-19 dos últimos 18 meses. Dados do sistema Sivep-gripe do Ministério da Saúde, que contabiliza óbitos por coronavírus em todo o país, registram 2.192 mortes em São Paulo em outubro – antes, o menor registro era o de abril de 2020, com 2.239 óbitos.

“Os números são reflexo da campanha de vacinação, que tem hoje mais de 72 milhões de doses aplicadas. É fundamental que quem precisa da segunda dose vá aos postos de vacinação para estar totalmente imunizado”, declarou o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 25,94%.