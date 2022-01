São Paulo registra 110 casos de flurona, mistura de gripe e Covid-19

No ano passado, o estado de São Paulo registrou 110 casos de flurona, como tem sido chamada a codetecção de Influenza, o vírus da gripe, e do coronavírus causador da Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os dados são do sistema Sivep-Gripe, onde são notificados os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O resultado de testes positivos para as duas infecções ganhou notoriedade após a divulgação do primeiro caso em Israel no início deste ano.

Em São Paulo, os registros foram feitos em 28 municípios e a capital concentra mais da metade dos casos, totalizando 59, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4, com dados do ano passado.

Os casos estão aparecendo em outras partes do país. No Ceará, foram três registros. Nesta quarta-feira, 5, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que recebeu 26 notificações de laboratórios particulares e que nenhum dos infectados foi internado.

Covid e gripe podem ter sintomas parecidos, levar a quadros graves e até à morte. Especialistas explicam que a flurona não é uma nova doença, porque há relatos na literatura médica de coinfecção, e a dupla infecção não significa que a pessoa vai evoluir para um episódio mais grave.

Para evitar as duas doenças, a recomendação é tomar vacina, usar máscara, manter a higiene das mãos e praticar o distanciamento social.

Na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão começar a fazer testes rápidos de antígeno para Covid-19 em pacientes com, ao menos, dois sintomas respiratórios agudos, como febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e alterações no paladar ou no olfato. Caso o resultado seja negativo, será realizado o teste rápido para Influenza.

“O objetivo é fazer um levantamento da proporção dos casos de gripe e de Covid-19 entre os sintomáticos respiratórios da cidade”, informou, em nota, a pasta.

Se for um caso do novo coronavírus, o teste RT-PCR será realizado e as amostras, encaminhadas ao Instituto Butantan para detecção da variante por meio do sequenciamento genômico.

Como saber se é gripe ou Covid-19?

A gripe costuma levar à prostração, deixa as pessoas acamadas, com sensação de mal-estar, cansaço e vem acompanhada de dor de cabeça ou no corpo e nas articulações.

Os pacientes têm febre alta no início dos sintomas, tosse, garganta inflamada, calafrios, perda de apetite, vômito e irritação nos olhos.

Coriza e nariz entupido são menos frequentes.

Pessoas com casos leve de Covid-19 podem apresentar tosse, dor de garganta e coriza, seguida ou não de febre, dor de cabeça, diarreia e fadiga.

Também é possível ter perda do olfato e do paladar.

Em casos moderados, o paciente apresenta tosse e febre persistentes, grande fraqueza muscular e perda de apetite.

Em quadros graves, infectados pelo novo coronavírus podem ter falta de ar, desconforto respiratório, pneumonia grave, saturação de oxigênio menor que 95%, coloração azulada de lábios ou do rosto, letargia e convulsões.

Com Agência Brasil